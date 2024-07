Milano, l’annuncio di Piano: "Sarà il mio ultimo anno"

di Giuliana Lorenzo

"The last dance": gli americani chiamerebbero così quello che sarà l’ultimo anno pallavolistico di Matteo Piano. A distanza quasi di due mesi da un criptico post su Instagram, il capitano dell’Allianz Milano ha finalmente svelato quello che sarà il suo destino. L’astigiano, arrivato in maglia meneghina nella stagione 2017/18, giocherà un ultimo anno con la squadra del presidente Fusaro. Poi, salvo sorprese o ripensamenti, dirà addio a una carriera iniziata nel 2006 e che ha avuto il suo culmine in maglia azzurra con l’argento ai Giochi Olimpici di Rio.

In un nuovo post ha tirato le somme di tutti questi anni nel capoluogo lombardo e ha svelato le sue intenzioni. "A ventisei anni avevo qualche paura per questa nuova avventura. Essere capitano in un posto nuovo non è stato facile, ma col tempo ho trovato la mia dimensione e molta libertà di espressione. Nonostante i momenti bui, sono sempre tornato in campo con più emozioni". Poi, conclude: "Abbracciamoci ancora per l’ultima stagione (a meno che non cambi idea). Ci daremo il cinque e ci saluteremo bene. La pallavolo è stato il mio palco più bello grazie a voi e all’affetto ricevuto in tantissimi palazzetti nel mondo. Lo devo ai miei compagni, allenatori, presidenti, e a tutte le persone che lavoravano attorno a me. Alla mia famiglia e agli amici di sempre. Con loro, il mio presidente, il mio coach e alcuni fidati compagni, ho avuto bei confronti. Abbracciamoci ancora tanto nella prossima stagione, salutiamoci dal campo perché è giusto così, e perché lo desidero tanto".

Dopo questa annata, in cui la squadra giocherà per la prima volta la Champions League sarà addio. O meglio, Piano saluterà il volley giocato, ma potrebbe rimanere nell’ambiente del club milanese magari nella parte dirigenziale. Avrà comunque un anno di tempo per pensare a corsa fare del proprio futuro. Il centrale, classe 1990, completerà il reparto con Caneschi, fresco di avventura in VNL con la Nazionale e con il canadese Jordan Schnitz.