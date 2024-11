Milano sfida Grottazzolina prima della Champions: "Ancora alti e bassi, ma c’è grande positività"

Non c’è tempo per godersi la vittoria, anticipo della decima giornata, contro Cisterna Volley: l’Allianz Milano torna nuovamente in campo. Di nuovo in casa, oggi alle 18, i lombardi cercheranno di conquistare altri tre preziosi punti contro Grotazzolina. Poi, mercoledì, debutto in Champions League. "Contro Grottazzolina – dice Davide Gardini (nella foto) – sarà un’altra sfida, ma credo che l’ultima prestazione ci aiuterà ad affrontarla e avremo sempre il nostro pubblico a sostenerci. Abbiamo ancora alti e bassi, ma in alcuni momenti abbiamo fatto vedere il gioco che possiamo mettere in campo. Dovremo farlo anche con un avversario che sa mettere pressione e ha bisogno di punti. Arriviamo al match con grande energia e positività, anche in vista della Champions League, sempre in casa". Contro Latina, Piazza ha dato spazio alle riserve che hanno dato una mano, su tutti Larizza che potrebbe avere un’altra chance visto le difficoltà di Schnitzer. Giuliana Lorenzo