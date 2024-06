Mingardi torna alla Savino: "Qui per grandi traguardi"

Un prezioso ritorno. La ventiseienne opposto bresciana Camilla Mingardi, dopo la stagione 2022-2023 già trascorsa con la Savino Del Bene e quella appena conclusa col Vallefoglia, ritorna a Scandicci a disposizione del nuovo tecnico Stéphane Antiga. "Non vedo l’ora di ricominciare e di conoscere tutte le mie nuove compagne per lavorare con loro e raggiungere grandi traguardi. Sono sicura che sarà una bella stagione e vi aspetto tutti al palazzetto per tifare per noi", il messaggio che invia dall’Indonesia, dove – dopo essere stata recentemente impegnata con la Nazionale di Julio Velasco nella prima tappa della Volleyball Nations League - si trova attualmente per disputare col Petrokimia Popuk la seconda fase di quel campionato. Ma terminata questa sua prima avventura all’estero si aggregherà subito alla squadra. Che sia una degli migliori realizzatrici del nostro campionato lo conferma il fatto che anche nelle Marche, nelle 28 gare disputate ha messo a segno 431 punti, 18 ace e 24 muri vincenti: una base di (ri)partenza di assoluta garanzia per la Savino Del Bene che in quel ruolo potrà contare anche sulla riconfermata Ekaterina Antropova. In 13 anni di attività Mingardi ha viaggiato molto accumulando esperienza. Dopo le giovanili a Bergamo, il vero debutto avviene nel 2014-15 quando, non ancora diciassettenne, si accasa col Busto Arsizio in B1. L’anno dopo, l’approdo a Montichiari - la sua prima volta in A1 – dove rimane due stagioni prima di passare a Legnano: la squadra è in A2 ma l’anno dopo viene ripescata e risale. Da quel momento in poi la sua carriera sarà sempre in crescendo, coronata anche delle prime convocazioni in azzurro: Modena, di nuovo Bergamo, Brescia e Busto Arsizio. Quindi, nel 2022 è Scandicci ad accoglierla e qui aggiunge un altro tassello prestigioso – il suo primo internazionale - al già ricco curriculum vincendo la Coppa CEV. Giusto il tempo di un’altra stagione a Vallefoglia e poi il ritorno in Toscana, con l’entusiasmo e la voglia di chi pregusta il piacere di vincere ancora.

Franco Morabito