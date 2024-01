Mint Vero Volley Monza sorprende Itas Trentino e si qualifica per la finale di Coppa Italia

itas trentino

2

mint vero volley monza

3

(25-23, 13-25, 25-23, 23-25, 9-15)

ITAS TRENTINO: Nelli, D’Heer, Kozamernik 8, Michieletto 13, Sbertoli 1, Cavuto, Pace, Berger, Rychlicki 21, Magalini 5, Laurenzano, Lavia 17, Podrascanin 5, Acquarone. All. Soli.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky 21, Fascio, Comparoni, Maar 13, Mujanovic, Morazzini, Galassi 16, Beretta, Cachopa 2, Di Martino 10, Gaggini, Szwarc 16. All. Eccheli.

Arbitri: Vagni, Cerra

Note: durata set 26’, 22’, 28’, 29’, 14’. Tot. 119’. Muri: T 13, M 11. Ace: T 3, M 6.

Incredibile impresa della Mint Vero Volley Monza che ha battuto al tie-break i campioni d’Italia dell’Itas Trentino qualificandosi per la finale di Coppa Italia, in programma oggi alle 15.45 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Nel primo set, i ragazzi allenati dall’ex di turno, Fabio Soli, sono partiti bene con un pimpante Daniele Lavia, ma hanno poi subito il ritorno dei coriacei brianzoli, che sono riusciti a portarsi anche sul +2. Arthur Szwarc, l’opposto tra i pià in forma dei suoi, è però incappato in una giornata difficile e dopo un paio di murate subite è stato anche momentaneamente sostituito. Trento ne ha approfittato per mettere la freccia e prendersi l’1-0. Sarebbe potuto essere già un colpo da ko per la cenerentola di questa Final Four, arrivata in Emilia senza l’infortunato Ran Takahashi e con cinque sconfitte nelle ultime sei partite di Superlega, ma proprio il sostituto del giapponese, Eric Loeppky ma dominato quasi da solo il secondo parziale, firmando l’1-1 che ha rimandato ogni verdetto. Monza se l’è giocata punto a punto anche nel terzo set, approfittando degli errori altrui e sfruttando l’esperienza di Stephen Maar. Trento, a proposito di esperienza, sa come giocare le sfide ad eliminazione diretta e nonostante una scarsa concentrazione iniziale, forse dovuta anche al fatto di aver sottovalutato una rivale che sembrava destinata al ruolo di vittima sacrificale, non ha fallito i palloni che scottavano: Kamil Rychlicki in particolare ha chiuso i conti per il 2-1 che avrebbe dovuto mandare al tappeto i ragazzi di coach Massimo Eccheli. Avrebbe, perchè nel quarto set Trento si è presa subito un break importante di vantaggio ma non è riuscita a scrollarsi di dosso Gianluca Galassi e compagni che grazie ad un videocheck favorevole che ha trasformato un 23-20 in un 22-21 e a un paio di errori in attacco altrui si è guadagnata un insperato tie-break. Lì Trento è clamorosamente crollata mentre Monza sulle ali dell’entusiasmo, guidata da un Cachopa in stato di grazia per la gioia di tutti i suoi attaccanti, ha dominato chiudendo addirittura 9-15 contro una squadra che quest’anno in campionato ha perso una sola partita e sembrava la favorita per la coccarda tricolore. Oggi alle 15.45 servirà un’altra impresa ma con lo stesso atteggiamento della semifinale si può davvero sognare un trionfo che sarebbe quasi miracoloso. Per pensare alla semifinale d’andata di Challenge Cup all’Opiquad Arena contro i turchi del Galatasaray ci sarà tempo, da lunedì.