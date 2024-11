Modena ospite all’Eurosuole Forum. Lube a caccia del bis con una big

Battuta per la prima volta una big, la giovane e rinnovata Lube cerca il bis-continuità oggi contro una big più di blasone che per risultati recenti. Alle 18, in diretta su Dazn, i biancorossi nuovamente all’Eurosuole Forum si confrontano con la Valsa Group Modena nell’ottavo turno di regular season, il duello numero 110 tra i due club, record in SuperLega attualmente. Civitanova-Modena oltre che il classico del volley italiano, da qualche anno è diventato anche incontro che pone di fronte tanti ex e oggi si registra un altro primato. Se la Lube ne ha 3 più Medei (vice nel 2011-2012), parliamo di Boninfante, Lagumdzija e Orduna, la Valsa infatti risponde con ben 4 atleti come Stankovic, Massari, De Cecco e Anzani, più il tecnico settempedano Giuliani. Quasi superfluo aggiungere che gli ex ora in gialloblù fanno più effetto, in primis perché sono stati tra i protagonisti principali di trionfi, poi perché De Cecco e Anzani erano qui fino alla scorsa primavera e infine perché hanno avuto militanze più lunghe. Classifiche alla mano, Lube favorita perché si presenta quarta contro ottava e con 4 punti in più, 13 a 9, inoltre in casa ha sempre vinto. Anche Modena in estate ha cambiato molto l’organico, affidandosi come opposto a Buchegger, a differenza dei biancorossi è reduce dallo scivolone interno 2-3 contro Cisterna che ha lasciato parecchie perplessità tra gli esigenti tifosi emiliani. Attenzione, Modena risulta la squadra migliore di tutte in attacco con un notevole 53,2%. Medei non potrà contare su Loeppky, ancora out per fastidi al retto femorale, curiosità per l’esibizione di Boninfante, monumentale domenica contro Piacenza e oggi al cospetto del team che lo aveva l’anno scorso come vice Bruno e di fatto non l’ha mai impiegato (solo una volta titolare). Vedremo infine se l’impegno di giovedì in Challenge Cup può aver arrecato stanchezza. Di sicuro non sul campo perché il Karlovarsko è stato liquidato in 67’, semmai può aver lasciato strascichi l’estenuante viaggio di ritorno in quanto la Lube è partita la mattina e tra ritardi, voli e pullman, è rientrata solo alle 21. Ospiti-tifosi speciali saranno le stelle dell’Anthropos di Civitanova, guidati dalla pluricampionessa nel getto del peso e nel disco Assunta Legnante.

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei.

Valsa Group Modena: palleggiatore De Cecco; opposto Buchegger; schiacciatori Davyskiba e Rinaldi; centrali Anzani e Sanguinetti; libero Federici. A disposizione Meijs, Massari, Gutierrez, Stankovic, Mati, Gollini.