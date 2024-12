MONDIALE PER CLUB. Conegliano batte. Milano nel derby: finale col Tianjin

L’Imoco Conegliano é in finale del Mondiale per club di pallavolo femminile e oggi, alle 12.30 italiane, affronterà le cinesi del Tianjin. Nella semifinale di Hangzhou le venete delle campionesse olimpiche Chirichella (nella foto) e Fahr hanno battuto 3-0 (25-23, 25-14, 25-23) la Numia Milano delle loro compagne in azzurro Egonu e Silla. Le ’Pantere’ di coach Santarelli hanno centrato il 22esimo successo stagionale su 22 gare disputate compresi campionato, Supercoppa e Champions.

Milano, al quarto ko in altrettanti confronti stagionali con Conegliano, proverà a salire sul podio affrontando le brasiliane del Dentil Praia Clube nella finalina per il terzo posto in programma alle 8 italiane.