Monza, blitz in Germania. Terzo successo per il team di Eccheli

Terza vittoria in altrettante partite di Champions League per la Mint Vero Volley Monza che ha mantenuto l’imbattibilità imponendosi 3-2 in casa dei tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen. La formazione brianzola, con Cachopa in cabina di regia, è partita dando l’impressione di poter chiudere facilmente i conti con il fanalino di coda del girone. Ma ha dovuto sudarsi il successo al quinto set. Decisivo un Luka Marttila da 20 punti, di cui 7 nel solo parziale finale, dominato dagli ospiti. Bene anche Taylor Averill che ha chiuso a quota 16 palloni messi a terra, oltre al solito Arthur Szwarc (18) e a Ivan Zaytsev (12). Monza, ancora in vetta alla classifica, tornerà in campo domenica per la giornata finale del girone d’andata in Superlega.

HELIOS GRYZZLYS GIESEN-MINT VERO VOLLEY MONZA 2-3 (16-25, 25-22, 22-25, 25-21, 9-15)

Andrea Gussoni