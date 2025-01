Monza, caccia al bis. "Ci stiamo rialzando. Torniamo noi stessi»

VOLLEY SUPERLEGA

Caccia alla seconda vittoria di fila (obiettivo finora mai raggiunto in Superlega) per la Mint Vero Volley Monza, in campo oggi contro i cugini dell’Allianz Milano. I brianzoli, tornati al successo nell’ultima partita del 2024 in casa contro la Cucine Lube Civitanova, non possono più sbagliare da qui alla fine della regular season. I playoff sono ancora alla portata (almeno matematicamente) per gli uomini di coach Massimo Eccheli che però non devono sottovalutare la Yuasa Battery Grottazzolina tornata in corsa per la salvezza e all’ultimo posto della classifica ora solo per numero di vittorie.

Proprio l’allenatore della formazione del Consorzio lo ha sottolineato alla vigilia: "La gara con Civitanova ha messo in luce tutto il potenziale della nostra squadra quando scendiamo in campo al completo e con la giusta determinazione, mostrando la miglior versione di noi stessi". Il tecnico insiste: "È proprio a quel livello che dobbiamo puntare costantemente. La partita contro Milano non sarà affatto semplice, trattandosi anche del derby, ma faremo del nostro meglio per replicare quanto di buono visto in campo a fine anno". Salutato Ivan Zaytsev, volato in Turchia per la fine della sua carriera indoor prima di dedicarsi a tempo pieno al beach col sogno delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, a Monza ora si aspetta molto da Osmany Juantorena, ormai quasi recuperato al 100% e fondamentale anche per quanto riguarda il numero di italiani in campo. Se dovesse finire in panchina, lo farebbe anche Taylor Averill, il centrale statunitense tra i più positivi nell’ultimo periodo, con Gabriele Di Martino proprio a subentrare proprio per regolamento.