Volley serie A1 femminile. La Bartoccini prepara il tour de force. Gaia Traballi: "Ritrovare fiducia»

PERUGIA – Pare proprio che i ritocchi abbiano fatto bene alla Bartoccini Mc Restauri Perugia che in serie A1 femminile non hanno sfigurato contro una Scandicci seconda della classe. A fare da contraltare alla prestazione è stata la vittoria di Cuneo, diretta avversaria per la corsa alla salvezza che ha agganciato le umbre al terzultimo posto e adesso il vantaggio sul fanalino di coda si è ridtto a due lunghezze. È stata schierata da titolare la schiacciatrice Gaia Traballi che ha detto: "Abbiamo fatto una buona prestazione, che è il lato positivo della partita, era una di quelle prestazioni che cercavamo di fare da tanto tempo. Abbiamo fatto bene ma non è bastato, il rammarico è grande, ci abbiamo creduto e penso che meritassimo almeno un punto, la pallavolo però è questa. Peccato ma di fronte a certe avversarie non è facile. Questa prestazione la conserviamo e la mettiamo da parte, ci deve dare entusiasmo e fiducia".

La classifica: Conegliano 45; Scandicci 39; Novara 35; Milano 32; Bergamo 30; Chieri 29; Busto 29; Vallefoglia 21; Pinerolo 15; Firenze 14; Perugia 11; Cuneo 11; Roma 10; Talmassons 9.