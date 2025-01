Serie A1 femminile. L’Uyba riprende la marcia playoff: Vallefoglia ko. Bergamo ingrana la quinta sul campo di Talmassons

Busto Arsizio ritorna alla vittoria contro Vallefoglia e riprende la marcia verso i playoff mentre Bergamo passeggia a Talmassons e si conferma quinta. La Uyba si porta sul 13-6, coi punti di Obossa (nella foto) e di una Olaya più coinvolta e in palla, prima di allungare (20-8) e chiudere sul 25-11.

Nel secondo set si sveglia Vallefoglia che va sul 14-10 e, con la ex Bici, sale sul 18-13. La Uyba prova a rientrare (21-17), ma le ospiti vincono il set 25-17 con una super Lee. Equilibrio fino al 13-13 nel terzo set, poi Jennifer Boldini prende in mano la squadra, la porta sul 17-13 e da il via al 25-16. Quarto set equilibratissimo, ma il finale è della Uyba che vince 29-27.

Benissimo anche la Volley Bergamo che espugna 3-0 il campo di Talmassons. Quinta vittoria di fila. Le orobiche partono forte (6-2), vengono riacciuffate (11-11), ma Montalvo (20 punti) permette di vincere il set 25-21. Le bergamasche nel secondo set volano (14-9) con Montalvo e Piani, continuano a giocare bene e vincono 25-20. Le ragazze di Parisi strappano anche nel terzo set (10-6), Strubbe e Montalvo firmano l’allungo (20-12) e Piani chiude con la schiacciata del 25-15.

Fulvio D’Eri