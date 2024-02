Monza ci mette cuore e anima. A Padova si prende tutta la scena

di Andrea Gussoni

Il terzo posto della classifica di Superlega è adesso solo a un punto per la Mint Vero Volley Monza, che si è imposta nell’anticipo della penultima giornata con un bel 3-1 in casa della Pallavolo Padova. Alla Kioene Arena, la squadra allenata da coach Massimo Eccheli, in striscia positiva da tre giornate dopo i colpacci in casa di Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano oltre al facile successo casalingo con la Farmitalia Catania, ha sfruttato fino in fondo l’opportunitò fornitale dal calendario contro una squadra già salva ma anche sicura ormai di non partecipare ai playoff (se non quelli aggiuntivi per la Challenge Cup).

I brianzoli sono partiti piano, ma nel finale del primo set hanno piazzato l’allungo vincente per prendersi lo 0-1. Molto meno equilibrato il secondo parziale in cui gli ospiti dopo essersi sbloccati hanno fatto il vuoto trascinati dai canadesi Erik Loeppky (top scorer alla fine con 22 punti) e Arthur Szwarc. Il raddoppio sembrava aver messo la partita in ghiaccio, con i padroni di casa che hanno fatto entrare in campo le seconde linee ma in una situazione del genere è arrivato un calo di attenzione, che ha permesso ai patavini di riaprire virtualmente i giochi. L’appuntamento coi tre punti non poteva però essere fallito da Monza che ha rimesso in campo Stephen Maar (andato a riposarsi in panchina) al posto dell’ex Ran Takahashi e ha ripreso a spingere dalla linea del servizio e non solo. Il quarto set si è così trasformato in un assolo della formazione del Consorzio che ha anche approfittato dei troppi errori altrui per prendersi il quarto successo di fila.

La Mint Vero Volley Monza si è così portata a una lunghezza di distanza da Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova, impegnate oggi in uno scontro diretto decisivo per il terzo posto. Gianluca Galassi e compagni comunque domenica prossima vincendo anche l’ultima partita di regular season contro la Cisterna Volley potrebbero prendersi il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale dei playoff, dove saranno ancora una volta la mina vagante. Prima di pensare ai pontini, ci sarà però un’impresa da compiere: martedì infatti si giocherà la finale di ritorno di Challenge Cup contro il Project Warsawa, capace di imporsi 3-1 in Polonia all’andata. Thomas Beretta e compagni avranno bisogno di un successo prima del tie-break per giocarsi al golden set la coppa solo sfiorata cinque anni fa. Nel 2019 i russi del Belgorod negarono al Consorzio il primo trionfo europeo, ottenuto in CEV Cup nel 2022. Stavolta sarà dura ma in un’Opiquad Arena gremita il sogno potrebbe anche realizzarsi. Quest’anno Monza in fondo ha già sorpreso tutti quando non aveva nulla da perdere, come nella Final Four di Coppa Italia...

PALLAVOLO PADOVA-MINT VERO MONZA 1-3 (20-25, 18-25, 25-23, 13-25)