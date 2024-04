Monza deve rialzare la testa: "Possiamo fare meglio"

È iniziato con una sconfitta per 0-3 il cammino della Mint Vero Volley Monza nelle semifinali dei playoff scudetto. La squadra del Consorzio, arrivata a gara 1 stanca dopo l’impresa alla bella in casa della Cucine Lube Civitanova, ha comunque venduto cara la pelle alla Il T Quotidiano Arena, specialmente nel primo set, ma alla fine non è riuscita a portare a casa neanche un set contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino.

I ragazzi allenati dall’ex Fabio Soli, ancora privi del regista titolare Sbertoli, hanno portato a casa l’incontro a suon di muri e con una pioggia di battute vincenti (addirittura 9 alla fine) che hanno mandato in tilt la ricezione degli ospiti, che hanno tra l’altro dovuto fare a meno di S Maar, rimasto a guardare dopo una pallonata in faccia subita nell’allenamento di rifinitura. Con Ran Takahahi ed Eric Loeppky come schiacciatori, la formazione di Eccheli ha faticato più del solito in attacco, soprattutto col passare dei minuti, e anche Arthur Szwarc è stato meno incisivo, tanto da essere addirittura sostituito da Nik Mujanovic. Proprio lo sloveno ha rappresentato una delle note positive della serata, con nove palloni messi a terra, soprattutto in un terzo parziale in cui Monza ha provato a riaprire i conti, salvo poi andare a sbattere contro Michieletto, top scorer dei suoi con 17 punti e Mvp dell’incontro. "Ci abbiamo creduto tanto nel primo set, ma loro sono stati bravi a recuperare e ci ci è mancata un po’ di energia mentale e fisica - ha ammesso Gianluca Galassi -. Noi invece di tenerli testa quando hanno alzato il ritmo, siamo calati un attimo e quando succede è difficile tenere il passo con squadre come Trento. Ora dovremo studiarli ancora di più e poi riposare il più possibile per giocarcela in gara 2: abbiamo la consapevolezza di poter fare meglio".

Gli ha fatto eco il ds Claudio Bonati: "Dispiace per il risultato perché abbiamo avuto un’occasione importante, soprattutto nel primo set dove siamo stati vicinissimi a chiudere i conti. È importante tornare a casa con la consapevolezza di potercela giocare alla pari, evitando lunghe pause".