Monza esame duro: c’è Piacenza

La seconda giornata di Superlega si apre oggi alle 18 con la prima partita casalinga della Mint Vero Volley Monza, reduce dal successo al tie-break all’esordio sul campo della neopromossa Yuasa Battery Grottazzolina. La squadra del Consorzio è ancora con l’infermeria piena e sarà dura fare risultato contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, candidata al titolo, capace una settimana fa di aggiudicarsi il derby emiliano con Modena. I precedenti però sorridono a Monza, che si è imposta sette volte su undici. In particolare, nella scorsa stagione, sia all’andata che al ritorno arrivarono due vittorie al quinto set per i ragazzi di coach Massimo Eccheli, che stasera ritroverà dall’altra parte del campo due grandi protagonisti delle ultime annate brianzole. Sono Gianluca Galassi e Stephen Maar, rispettivamente a Monza dal 2019 al 2024 e dal 2022 al 2024. Nel pre-gara, diversi gruppi del territorio avranno l’occasione di incontrare Ivan Zaytsev e Taylor Averill che per motivi diversi non possono ancora scendere in campo. In particolare, lo “Zar“ dovrà aspettare fino alla quarta giornata, quando sempre all’Opiquad Arena di Monza andrà in scena l’attesissimo derby con l’Allianz Powervolley Milano. La Mint Vero Volley spera di arrivare a quel giorno ancora davanti in classifica, dando seguito al successo di domenica scorsa, come sottolineato dallo stesso Eccheli: "Contro Grottazzolina, i ragazzi sono stati bravissimi, rimanendo sempre concentrati sulla partita nonostante le difficoltà incontrate sul campo, affrontando una squadra ben organizzata e determinata a combattere fino alla fine. Affronteremo una Piacenza profondamente rinnovata, ma già piuttosto sincronizzata nelle dinamiche di gioco. Ci aspettiamo una partita molto impegnativa, vista la qualità della squadra emiliana, e ci stiamo preparando per essere competitivi". Tra le iniziative a margine confermato il supporto di Vero Volley al Centro Mamma Rita, storica comunità di accoglienza per giovani con gravi difficoltà socio-famigliari.