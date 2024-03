Monza, il cuore oltre la rete. Ora può sognare in grande

C’è anche la Mint Vero Volley Monza tra le magnifiche quattro che si giocheranno lo scudetto. E non è un caso. La squadra brianzola, già qualificatasi per la Final Four di Coppa Italia dove peraltro non si è fermata lì, arrivando a giocarsi la coccarda tricolore all’ultimo atto con la Sir Susa Vim Perugia, si è confermata bestia nera della Cucine Lube Civitanova. I vice-campioni d’Italia dopo aver perso le prime due gare della serie, con orgoglio, coraggio e un pizzico di fortuna hanno rimandato ogni verdetto alla bella, dove però la squadra del Consorzio si è dimostrata al momento superiore. All’Eurosuole Forum mercoledì sera gara 5 si è giocata sui dettagli e nonostante i tanti servizi sbagliati i ragazzi di coach Massimo Eccheli si sono presi la pesantissima vittoria a suon di muri. Decisivo in particolare uno Stephen Maar praticamente perfetto in tutti i fondamentali. Il canadese che l’anno prossimo vestirà la maglia della Gas Sales Bluenergy Piacenza, tra l’altro eliminata ai quarti dall’Allianz Milano, ha vestito i panni del trascinatore, sfruttando le alzate di Cachopa, segreto nemmeno troppo nascosto di una squadra che ormai non è più una sorpresa ma una splendida realtà come sottolineato dallo stesso palleggiatore brasiliano: "Non è stato facile e non parlo solo di quest’ultimo match. Tutta la serie è stata durissima, loro sono stati bravi a recuperare dopo le prime due sconfitte. Sono riusciti ad alzare il livello del loro gioco, mettendoci in difficoltà. Gara 5 è stata bellissima. Abbiamo messo il cuore in campo, come sempre abbiamo fatto in questa stagione".

La vittoria di mercoledì è già valsa anche il biglietto per le coppe europee (da capire se si tratterà poi di CEV Cup o di Champions League) ma a questo punti nessuno vuole smettere di sognare, anche se da domenica la prossima avversaria sarà l’Itas Trentino. I campioni d’Italia sembrano i favoriti per il titolo ma va ricordato che hanno già perso in semifinale di Coppa Italia proprio contro Monza.