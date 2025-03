Monza, serve un’impresa. A Perugia per il ribaltone

Servirà un’impresa stasera alla Mint Vero Volley Monza per evitare l’eliminazione dalla Champions League e centrare la qualificazione per una Final Four che sarebbe a dir poco storica. La squadra del Consorzio, sconfitta per 3-1 all’andata all’Opiquad Arena, alle 20.30 farà visita alla Sir Sicoma Monini Perugia in un PalaBarton che si preannuncia al solito infuocato. Nella riedizione dell’ultima finale scudetto, i vicecampioni d’Italia non partono certo col favore del pronostico, non avendo (tanto per cambiare, in questa stagione falcidiata dagli infortuni) grandi alternative in panchina. Capitan Thomas Beretta, alle prese con una frattura da stress alla caviglia, sarà al seguito della squadra solo per onor di firma mentre Osmany Juantorena non fa ormai più parte del roster, avendo rescisso il contratto con qualche settimana di anticipo.

Monza, insomma, non ha nulla da perdere, come sottolineato anche alla vigilia da coach Massimo Eccheli: "Siamo consapevoli che, dopo gara 1, le nostre possibilità di raggiungere la Final Four si sono ridotte, ma sono convinto che a Perugia avremo l’opportunità di giocare una grande partita e di mettere alla prova i nostri avversari, cercando di complicare loro la vita". In caso di sconfitta sarà l’ultima partita con la maglia della Vero Volley per diversi giocatori, tra cui con ogni probabilità il palleggiatore brasiliano Cachopa: "Nella gara d’andata avevamo l’opportunità di portare il match al tie-break; abbiamo lottato fino all’ultimo, ma purtroppo non siamo riusciti a centrare l’obiettivo. A Perugia ci aspetta sicuramente una partita difficile, anche perché giocheremo al PalaBarton, un palazzetto sempre molto insidioso. Daremo il massimo da subito, con l’obiettivo di conquistare i tre set necessari per arrivare al Golden Set. Dobbiamo scendere in campo e mostrare tutto ciò che sappiamo fare".

In caso di miracolosa vittoria, la data da segnare sul calendario è quella del weekend dal 16 al 18 maggio: la Final Four di Champions League si disputerà a Lodz, in Polonia, dove le migliori quattro squadre del vecchio continente si sfideranno in semifinali e finale per il titolo conquistato lo scorso anno ad Antalya dall’Itas Trentino. Perugia nella sua storia non è mai riuscita a laurearsi campione d’Europa: si è qualificata alla fase finale della massima competizione nella stagione 2016/2017, perdendo nell’ultimo atto (disputatosi a Roma) con i russi di Kazan. A livello internazionale si è aggiudicata però due volte il Mondiale per Club.