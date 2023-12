Nations League di volley: format, date e l'importanza in chiave Parigi 2024

Bologna, 8 dicembre 2023 - Quest'oggi la Federazione Internazionale di Volley (FIVB) ha annunciato le sedi e le date dei gironi della Volleyball Nations League 2024, a cui parteciperanno anche l'Italia femminile e maschile. Il torneo sarà di fondamentale importanza per entrambe le compagini azzurre visto che assegnerà gli ultimi punti del ranking mondiale, quello che verrà preso in considerazione per assegnare i restanti pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Nations League femminile, le ragazze di Velasco debutteranno in Turchia a maggio

Partiamo analizzando la competizione della nazionale femminile, visto che, come da tradizione, le donne anticiperanno gli uomini di una settimana. Per quanto riguarda le date, le squadre femminili scenderanno in campo dal 14 al 19 maggio. L'Italia è stata inserita nel girone A, dunque le azzurre di Julio Velasco giocheranno ad Antalya, in Turchia. La seconda fase, che si terrà dal 28 maggio al 2 giugno, le vedrà invece di scena a Macao, per poi chiudere la fase a gironi in Giappone dall'11 al 16 giugno in una città ancora da stabilire. La fase finale, alla quale accederanno il paese ospitante e le 7 migliori classificate, si disputerà dal 20 al 23 giugno 2024. Facendo ordine:

Prima settimana (14-19 maggio)

Girone a Antalya (Turchia): Italia, Turchia, Polonia, Giappone, Giappone, Germania, Olanda, Bulgaria, Francia. Girone a Rio de Janeiro (Brasile): Brasile, USA, Serbia, Cina, Canada, Rep. Dominicana, Thailandia, Korea. Seconda settimana (28 maggio - 2 giugno) Girone a Macao (Cina): Italia, Cina, Brasile, Giappone, Rep. Dominicana, Olanda, Thailandia, Francia. Girone ad Arlington (Stati Uniti): USA, Turchia, Polonia, Serbia, Germania, Canada, Bulgaria, Korea. Terza settimana (11-16 giugno) Girone ad Hong Kong (Cina): Cina, Turchia, Brasile, Polonia, Rep. Dominicana, Germania, Thailandia, Bulgaria. Girone in Giappone (città da definire): Italia, Giappone, USA, Serbia, Olanda, Canada, Francia, Korea. Le ragazze di Velasco, dunque, nel primo turno di gioco se la vedranno in particolare con la temibile formazione turca che, al momento, guida il ranking mondiale. L'ultima volta che le due nazionali si sono affrontate era il primo settembre 2023, in occasione delle semifinali degli europei. Sylla e compagne persero al tie-break con i parziali di 25-18, 23-25, 25-15, 22-25, 6-15, con le ragazze allenate dall'italiano Daniele Santarelli che volarono in finale dove sconfissero la Serbia per 3-2. Da non sottovalutare nemmeno la Polonia, numero 7 del ranking (l'Italia femminile è 5°), che potrebbe mettere in difficoltà le nostre Azzurre come già dimostrato lo scorso 25 settembre.

Nations League maschile, prima settimana in Brasile per gli uomini di De Giorgi

Per quanto riguarda la Nazionale allenata da Fefè De Giorgi, la prima settimana di gioco si svolgerà dal 21 al 26 maggio 2024, con gli azzurri campioni del mondo in campo nel girone di Rio de Janeiro. I ragazzi si sposteranno poi in Canada, più precisamente nella capitale Ottawa, dal 4 al 9 giugno e, nella terza settimana dal 18 al 23 giugno, saranno di scena a Lubiana (Slovenia). La Fase Finale, formula identica al femminile, si svolgerà dal 27 al 30 giugno (sede da definire). Come per la competizione femminile, raggruppando i gironi la situazione sarà la seguente:

Prima settimana (21-26 maggio) Girone ad Antalya (Turchia): Turchia, Francia, Polonia, Olanda, Stati Uniti, Canada, Slovenia, Bulgaria. Girone a Rio de Janeiro (Brasile): Italia, Brasile, Serbia, Iran, Argentina, Cuba, Giappone, Germania. Seconda settimana (4-9 giugno) Girone in Giappone (città da definire): Giappone, Iran, Brasile, Turchia, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Germania. Girone a Ottawa (Canada): Italia, Canada, Argentina, Serbia, Stati Uniti, Olanda, Francia, Cuba. Terza settimana (18-23 giugno) Girone a Lubiana (Slovenia): Italia, Slovenia, Serbia, Polonia, Turchia, Cuba, Argentina, Bulgaria. Girone a Manila (Filippine): Giappone, Iran, Stati Uniti, Polonia, Brasile, Germania, Francia, Canada.

La sfida più interessante sarà quella contro il Brasile, in un match che può essere considerato come una rivincita di quello disputato al Maracanazinho di Rio l'8 ottobre dove perdemmo 2-3. La vittoria regalò ai carioca l'accesso alle Olimpiadi, mentre invece la squadra di De Giorgi per partecipare ai Giochi sarà, appunto, obbligata a fare un buon piazzamento nella fase preliminare della Nations League.

Perché la Nations League sarà fondamentale per la qualificazione a Parigi 2024

Né l'Italvolley femminile, né quello maschile sono, ancora, qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per quanto riguarda le donne Egonu e compagne vorranno sicuramente riscattare l'eliminazione ai quarti di finale di Tokyo 2020. Considerando le 12 squadre che prenderanno parte al torneo Olimpico, ed escluse la Francia (paese ospitante) e le 6 che hanno già ottenuto la quota con l'OQT (Olympic Qualifier Tournament), le 5 quote rimanenti saranno assegnate alle 5 migliori nazioni della classifica della Federazione internazionale. I pass si assegneranno dando priorità alle squadre provenienti da continenti che ancora non hanno nazionali qualificate e, in secondo luogo, ai top team non ancora qualificati. Già sicure del posto sono: Repubblica Dominicana (8° nel ranking), Serbia (4°), Turchia (1°), Brasile (3°), Usa (2°), Polonia (7°) e Francia (15°). Dunque, nonostante ci siano già nazionali provenienti dall'Europa, il fatto che delle prime 5 squadre al mondo solo l'Italia non sia ancora qualificata avvantaggia le ragazze di Velasco. Sarà, comunque, importante fare un buon percorso all'interno della Nations League per conquistare altri punti nel ranking e staccare la Cina (al momento Italia 338,97 e Cina 329,65) e assicurarsi il gettone per Parigi.

Per quanto riguarda gli uomini, il ragionamento è identico. Nonostante la sconfitta contro il Brasile nel girone di qualificazione la squadra di De Giorgi può sperare nel ripescaggio tramite ranking Fivb, che al termine della fase preliminare della Nations League 2024 che determinerà le ultime cinque formazioni qualificate alla prossima rassegna. In realtà, i posti scenderanno a quattro, perché bisognerà tenere conto dell’obbligo di rappresentanza continentale che prevede almeno un team di ogni continente (quasi sicuramente l’Egitto per la quota Africa). L’Italia si trova in terza posizione nel ranking mondiale, con 342,43 punti e considerando che le squadre che la precedono sono già qualificate per Parigi (Usa e Polonia), così come quelle a ridosso della terza posizione (Giappone, Brasile), le possibilità che gli azzurri partecipino alle prossime Olimpiadi sono piuttosto alte, ma anche qui vale lo stesso discorso precedente: l'obiettivo è quello di far bene nella Nations League per avere anche la matematica dalla propria parte.