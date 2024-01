Settimana densa di appuntamenti in superlega maschile, la Sir Susa Vim Perugia gioca mercoledì in campionato con Taranto e poi sabato la semifinale di coppa Italia con Milano. I block-devils si preparano nella maniera migliore dopo il successo a Modena, puntando al terzo trofeo stagionale. Il centrale Roberto Russo ha detto: "Sono felice della prestazione di Modena. Adesso prepariamo subito il turno infrasettimanale e poi penseremo alla coppa Italia, la competizione è un altro obiettivo nostro e rimaniamo concentrati perché puntiamo ovviamente alla finale. Sono scaramantico, quindi, dico solo che penso possiamo fare bene. Quest’anno nel gruppo c’è qualcosa di diverso, siamo positivi e questo aiuta tantissimo il lavoro in palestra. L’allenatore Lorenzetti chiede tanto ai suoi giocatori, è un tecnico che fa lavorare molto, noi siamo professionisti e va bene così. Personalmente mi sto esercitando per migliorare in ogni aspetto, in particolare sto cercando migliorare il primo tempo vicino al palleggiatore, aspetto del gioco che sentivo un po’ più debole". Non si sbilancia il presidente Gino Sirci: "Siamo stati quasi perfetti, battuta, ricezione, muro quando doveva esserci. Non montiamoci la testa, godiamoci questa vittoria perché comunque vincere a Modena è sempre una grande gioia. Adesso pensiamo ai prossimi appuntamenti, invitiamo tutti i nostri tifosi a venire a Bologna perché speriamo di fare bella figura anche se giocheremo contro una grande Milano, che ha fatto parecchi danni in giro. Dobbiamo essere concentrati, consapevoli che la rivale è insidiosa e speriamo in un fine settimana fortunato. Il rientro di Leòn in battuta, ci ha fatto molto felici, questo processo di recupero del giocatore dopo un’estate faticosa si sta avverando".