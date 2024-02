Notte di derby all’Allianz. Monza, obiettivo aggancio

Carica, molto carica. La Mint Vero Volley Monza si prepara così a scendere in campo in casa dei cugini dell’Allianz Milano in un derby che mette in palio punti pesanti nella corsa ai playoff. I ragazzi di coach Massimo Eccheli, galvanizzati dalla vittoria ottenuta al tie-break sabato scorso in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza, oltre a quella in Turchia con il Galatasaray valsa il pass per la finale di Challenge Cup, vogliono confermare il trend positivo delle ultime trasferte, riscattando anche il ko subito all’Opiquad Arena nel derby d’andata. Anche la squadra del Consorzio non sarà al completo, visto che Ran Takahashi avrà bisogno ancora di una settimana prima di tornare a disposizione.

Eric Loeppky però non lo sta facendo rimpiangere e l’attacco tutto canadese completato in banda da Stephen Maar (grande ex di giornata) e in posto due da Arthur Szwarc sembra dare ampie garanzie. Monza con un successo aggancerebbe e anzi, in virtù di un maggior numero di vittorie totali, supererebbe Milano, riprendendosi almeno il sesto posto che non sarebbe un dettaglio in ottica griglia playoff. "Vogliamo fare bene, all’andata Milano ci ha messo molto in difficoltà in tutti i fondamentali. E anche dal punto di vista psicologico non siamo riusciti a reagire – ha ricordato Eccheli –. Un’occasione che vogliamo sfruttare al meglio, contro una squadra molto forte. Sentiamo la spinta, la motivazione e la voglia di far bene tipica di un derby". La squadra maschile del Consorzio chiuderà poi la sua regular season con tre sfide sulla carta abbordabili, a cominciare da quella casalinga di sabato alle 17.30 con il fanalino di coda Farmitalia Catania, per proseguire poi con quelle contro Pallavolo Padova e Cisterna Volley. In mezzo però sarà anche e soprattutto l’ora della finale di Challenge Cup: mercoledì 21 in particolare si giocherà in Polonia la gara d’andata contro il Projekt Warszawa mentre il ritorno è in programma martedì 27 tra le mura amiche, con la speranza che alla fine sia capitan Thomas Beretta ad alzare al cielo la coppa, come già successo con la CEV Cup due anni fa.