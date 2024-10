Npsg parte col piede giusto. Vittoria in rimonta a Parma

Volley Parma

(27-25; 22-25; 15-25; 18-25)

VOLLEY PARMA: Belli 1, Bucciarelli 7, Laudieri 3, Serafini 5, Lottero 8, Bussolari 8, Muroni 17, Riccò 7, Poltronieri 2, liberi Arena e Monica. All. Malagoli.

NPSG TRADING LOGISTIC: Louza 19, Perassolo 14, Moretti 4, Bettucchi 15, Cai 1, Ferraguti 14, Kolev 3, Zoratti 1, Materno, libero Briata. All. Parisi

Arbitri: Simionato e Tritoni

PARMA – Esordio convincente in campionato per la Npsg Trading Logistic che torna dalla trasferta in terra emiliana con la consapevolezza di aver conquistato una vittoria importante. "Sono contento per come siamo cresciuti durante il match – commenta coach Parisi – anche perché la prima giornata di campionato è sempre particolare, soprattutto per una squadra rinnovata come la nostra. Abbiamo affrontato un avversario ben organizzato che ci ha aggredito da subito. Siamo partiti un po’ tesi, poi siamo riusciti a proporre un gioco più lineare e concreto".

Risultati 1ª giormata. Cecina-Jumboffice Fi 0-3, Ama San Martino-Cus Genova 3-0, Arno-Sassuolo 1-3, Firenze Volley-Lupi Pontedera 3-2, Lupi Santa Croce-Modena Volley 3-2, Grosseto Volley-Volley Lucca 3-0. Riposava: Reggio Emilia. Classifica: Npsg Trading Logistic, Ama San Martino, Jumboffice Firenze, Sassuolo 3, Lupi S. Croce, Firenze Volley 2, Lupi Pontedera, Modena 1, Reggio Emilia, Parma, Lucca, e Cus 0.

Ilaria Gallione