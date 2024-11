Numia, tutto facile. Una gita in Europa col ritorno di Egonu

Tutto facile in Slovenia per la Numia Vero Volley Milano, impostasi con un nettissimo 0-3 in casa del Calcit Kamnik. La squadra del Consorzio, reduce da un successo in tre set anche all’esordio stagionale in Champions League contro il Porto, si è confermata a punteggio pieno in vetta al suo girone, in attesa dello scontro diretto con le turche del Vakibank Istanbul. La buona, se non ottima, notizia, è che Paola Egonu, dopo aver rimesso piede in campo nel derby di domenica contro Busto Arsizio, è scesa in campo da titolare contro le modeste avversarie, chiudendo da top scorer con 13 punti. Il match è servito soprattutto all’opposto di Cittadella per ritrovare il ritmo partita, dopo due mesi o quasi di stop. Nel primo parziale il punteggio di 8-25 dice già tutto. Dal secondo in poi le ospiti hanno alzato il piede dall’acceleratore, senza comunque rischiare nulla. Coach Stefano Lavarini ha pescato a piene mani dalla panchina, ricevendo risposte positive anche da chi finora ha giocato meno, come per esempio Guerra (9 punti). Bene anche le centrali Danesi e Kurtagic, entrambe in doppia cifra. Milano tornerà in campo domenica, in casa della Cda Volley Talmassons Fvg.

CALCIT KAMNIK-NUMIA VERO MILANO 0-3 (8-25, 14-25, 17-25)