Oggi a Groningen in Challenge Cup. Gargiulo: "Lube, ora non fermarti"

Mercoledì di Coppa per la Lube, torna la Challenge Cup e i biancorossi da ieri sono in Olanda per l’andata dei quarti di finale. Il primo atto contro la Nova Tech va in scena oggi alle 19.30 al MartiniPlaza di Groningen. Al pari degli altri avversari già affrontati ed eliminati senza patemi nei primi turni della terza competizione continentale si sa poco dei rivali di giornata, ma è logico supporre che siano più tosti essendo stati in grado di giungere fino a questo punto. Inoltre stanno disputando un campionato da assoluti protagonisti perché il Nova Tech guida la classifica "orange" con dieci vittorie su undici partite. In Challenge invece ha eliminato prima i lussemburghesi del Lorentzweiler (1-3 e 3-0) e poi i rumeni della Dinamo Bucarest (3-0 e poi ko 3-2 ma avevano ottenuto i due set necessari per il pass). I tulipani sono guidati da un coach esperto come Mark Lebedew ed in squadra militano atleti interessanti: il palleggiatore sloveno Planinsic, gli schiacciatori Marques e Paraguirre. Nel ruolo di libero figura il nazionale olandese Klok.

La Lube invece ritrova il palcoscenico europeo dopo aver liquidato la squadra ceca del Karlovarsko e poi i serbi del Topola, questi ultimi unici finora ad aver preso un set contro Balaso e compagni. Dopo aver espugnato Cisterna domenica, cogliendo la seconda vittoria esterna in SuperLega e consolidato il 4° posto in classifica, la Lube vuole un’altra vittoria ed arrivare così col vento in poppa al big match del 19 gennaio quando all’Eurosuole Forum riceverà i campioni d’Italia di Perugia. In caso di passaggio del turno e quindi approdo in semifinale, Civitanova avrebbe di fronte la vincente del doppio confronto tra la formazione greca del Paok Thessaloniki e il club turco SK Ankara.

Coach Medei ha a disposizione l’organico al completo e vedremo se farà riposare Podrascanin come già avvenuto in altre uscite di Challenge, potendo contare sull’affidabilità di un sostituto come Gargiulo. Altro possibile cambiamento nel sestetto nel reparto degli schiacciatori. Nikolov è stato eccellente a Cisterna tanto da essere votato Mvp, ma chissà che non parta titolare Loeppky. Proprio Gargiulo alla vigilia ha detto: "Dobbiamo dare continuità al gioco anche in Europa, contro un team che si sta mettendo in luce nel proprio campionato, ma che conosciamo poco. Teniamo molto alla Challenge Cup, quindi dobbiamo presentarci in Olanda attenti e concentrati. Solo dopo penseremo al big match interno di domenica contro Perugia". I tifosi biancorossi potranno assistere alla gara solo se in possesso dell’abbonamento alla piattaforma CEV - Eurovolley.tv, altrimenti dovranno accontentarsi della diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Arancia Network.