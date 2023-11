Oggi alle 18 all’Allianz Cloud. Milano ancora senza Porro e Dirlic. Lube, adesso cogli al volo l’attimo

Prima di tre partite da domenica a domenica per la Lube e i vice campioni d’Italia "stappano" il trittico con l’ostica trasferta dell’Allianz Cloud. Alle 18 c’è dunque l’Allianz Milano sulla strada dei biancorossi per la quarta giornata di regular season, poi mercoledì sera (unico impegno infrasettimanale fino a Santo Stefano) verrà ospitata Catania e domenica ci sarà da sudare al PalaPanini di Modena. Insomma il calendario di SuperLega riserva oggi e tra una settimana gli impegni più tosti, quantomeno però questo pomeriggio la Lube potrà sfruttare a proprio favore le probabilissimi defezioni di Porro e Dirlic tra i meneghini. Assenze che sono costate il sorprendente ko 3-0 a Cisterna nell’ultimo turno e quella del regista (miglior Under23 dell’ultima SuperLega), out da inizio campionato, ha favorito il pessimo avvio da 3 ko su 3 con un solo punto all’attivo. Il tecnico e ct dell’Olanda, sulla panchina dell’Allianz dal 2019, avrebbe tra le mani invece una squadra molto forte e pericolosa, già capace di far soffrire la Lube nell’ultima semifinale playoff Scudetto (Milano era avanti 2-1 e 2-0 in gara4 prima che Yant esplodesse e cambiasse la storia) nonché di eliminarla nei quarti di Coppa Italia con l’ennesima bella prova di Ishikawa. Poi in estate ecco il super colpo Kaziyski, classe 1984 ok ma ugualmente decisivo e Mvp delle ultime finali proprio contro la Lube, più Dirlic vice cannoniere del passato torneo dietro Lagumdzija.

Se Milano attende i rientri e intanto sogna un successo da copertina, di contro Civitanova vuole la continuità dopo il blitz di Padova e il 3-2 nella maratona con Perugia. Blengini non ha infortunati, semmai solo Anzani che sta pian piano acquistando la giusta condizione dopo l’estate ai box per i noti problemi cardiaci. Probabile che il sestetto rimanga sempre lo stesso, con Nikolov preferito a Yant inizialmente. Di sicuro conoscendo le squadre di Piazza la Lube dovrà armarsi di pazienza perché gli scambi saranno lunghi, con molte rigiocate e tanta difesa, muro (Milano è terza per muriset e Piano guida la specialità) e coperture.

Le probabili formazioni

Allianz Milano: palleggiatore Zonta; opposto Reggers; schiacciatori Ishikawa e Kaziyski; centrali Loser e Piano; libero Catania. A disposizione Porro, Dirlic, Mergarejo, Innocenzi, Vitelli, Colombo. All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Diamantini e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Anzani, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa