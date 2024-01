Oggi c’è la festa del volley e delle famiglie. Tra Megabox e Bergamo è derby della cultura

Festa del volley oggi dalle 19.15 al palamegabox con, musica, sorprese e sport e, alle 20.30, la partita tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Volley Bergamo 1991, valida per la seconda giornata di ritorno d A1. L’evento, organizzato con il contributo di Banca di Pesaro Credito Cooperativo, si rivolge ai giovanissimi e alle loro famiglie. Il programma prevede l’esibizione della cantante pesarese Clarissa Vichi e dei giovani allievi della sua scuola di canto con regali per i bambini e una Befana speciale. Acquistando un biglietto intero ogni spettatore potrà acquistarne un secondo a solo un euro (promozione valida sia al botteghino del PalaMegabox che su Liveticket). Sarà il passaggio di consegne anche in ambito sportivo tra le due città Capitali italiane della Cultura: Bergamo, assieme a Brescia Capitale per il 2023, passerà il testimone a Pesaro per il 2024. Interverranno i rappresentanti delle due città, e la Megabox donerà a giocatrici e staff tecnico della squadra ospite degli speciali segnalibri di legno di Ginkgo biloba, pianta giapponese fortemente simbolica poiché sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima, e assunta come emblema di pace per la candidatura di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Queste le parole del vicesindaco Daniele Vimini: "E’ davvero felice la coincidenza della partita di sabato per vivere a fianco degli amici di Bergamo questo momento". Così Paolo Benedetti, Direttore della Banca di Pesaro Credito Cooperativo: "Siamo sempre al fianco della Megabox e del suo progetto sportivo e sociale, e sosteniamo anche questo evento specifico per due motivi: il primo è che ha come scopo la sensibilizzazione, il secondo è che celebra un evento molto importante". A riassumere il senso dell’evento il presidente della Megabox Ivano Angeli: "Vogliamo radunare al PalaMegabox gli appassionati di volley e le loro famiglie di Pesaro, Vallefoglia, Urbino, Fano e dell’entroterra. Vogliamo che sia una serata di festa, in occasione dell’avvio di Pesaro 2024". La Megabox torna in campo dopo la vittoria al tie-break a Roma, che ha consentito alle tigri di scavalcare nuovamente Firenze e di appaiare la squadra capitolina al settimo posto in classifica. "Per noi sarà molto importante mantenere il livello di gioco raggiunto nelle ultime giornate di campionato – dice la schiacciatrice Beatrice Gardini – giocheremo in casa e dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibile e regalare un’altra soddisfazione al nostro pubblico". L’incontro sarà trasmesso in diretta su RaiSport.

b.t.