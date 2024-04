Oggi la sfida decisiva in Veneto. È rimasto un solo pass per l’Europa. Se lo contendono Lube e Verona

Cala il sipario oggi sulla stagione 2023-2024 della Lube, si chiude cercando di aprire la porticina dell’Europa minore. Alle 18 i biancorossi scendono in campo al Pala Aim Agsm di Verona per misurarsi contro la Rana nella finale dei Playoff 5°posto. È la gara che mette fine a questo girone che la Lube mai aveva disputato, nonché match che fa sventolare la bandiera a scacchi alla stagione intera e che darà alla squadra vincente l’accesso alla Challenge Cup, la terza competizione continentale dopo Champions e Coppa Cev. Ovviamente una coppa di consolazione, soprattutto per la Lube che dal 2012 ha sempre preso parte al top, la Champions, tuttavia è anche l’ultimo appiglio rimasto per avere una vetrina europea. Le prestazioni e i successi delle due formazioni dicono che Rana e Lube ci tengono a finire bene e ad ottenere la Challenge (con probabile ripescaggio in Cev) perché i gialloblù di Stoytchev vengono da quattro vittorie consecutive e il gruppo di Giannini da tre, l’ultima a Piacenza nonostante l’assenza di Nikolov più Diamantini e Larizza. Anche oggi Civitanova dovrà giocare senza questi elementi, sicuramente i primi due, pertanto con poche rotazioni. Si andrà ancora con Bottolo e Yant schiacciatori, servirà il miglior Lagumdzija e chissà non abbia spazio Zaytsev che festeggerebbe la 500ª presenza in A1, probabilmente l’ultima in maglia biancorossa. Gli scaligeri hanno un conto aperto con la Lube. Per colpa dei biancorossi sono stati eliminati nei quarti dei playoff 2023, un mesetto fa inoltre la sconfitta all’ultima giornata di SuperLega li ha fatti scivolare in settima posizione rendendoli spacciati contro Perugia. Due settimane fa hanno saputo violare l’Eurosuole Forum 0-3 con Amin assai prolifico e tanti muri, 13, la conferma della loro grande fisicità. Il team di Stoytchev vuole ritrovare l’Europa dopo l’ultima volta nel 2018 in Cev, mentre nel 2016 ha vinto l’unico trofeo continentale, appunto la Challenge.

Le probabili formazioni

Rana Verona: palleggiatore Spirito; opposto Amin; schiacciatori Keita e Dzavoronok; centrali Cortesia e Grozdanov; libero D’Amico. A disposizione Jovovic, Zanotti, Mozic, Sani, Mosca, Zingel, Bonisoli. All. Stoytchev.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Yant; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Nikolov, Zaytsev, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Giannini.

