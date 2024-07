Olimpiadi, la Lube si tinge d’azzurro. Bottolo in corsa per la convocazione

Bottolo c’è. Per adesso c’è. Da oggi la Nazionale di pallavolo è a Cavalese dove rimarrà fino a venerdì 12 preparando il grande appuntamento delle Olimpiadi. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha chiamato per il collegiale in Val di Fiemme 15 azzurri, stringendo dunque il gruppo rispetto ai 25 "convocabili" indicati giorni fa. Entro lunedì il numero dovrà essere ulteriormente ridotto e si arriverà ai 13 giocatori (12 + 1 riserva) che rappresenteranno l’Italia a Parigi. Per adesso questi sono gli atleti a Cavalese: palleggiatori Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli; schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro; centrali Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti; opposti Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò; liberi Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

Se Balaso è certissimo del posto in squadra e da libero titolare vivrà la sua prima Olimpiade, i sostenitori della Lube tifano per la convocazione anche del più giovane Bottolo. Lo schiacciatore in effetti se la sta meritando perchè è stato brillante nell’ultima tappa della Volleyball Nations League. Lo schieramento tipo di una squadra di volley presenta 2 alzatori, 4 schiacciatori, 4 centrali, 2 opposti e 2 liberi, in tutto fanno 14.

A chi rinuncerà Fefè? Tra i selezionatori c’è chi fa a meno del secondo libero, chi del quarto centrale, chi ancora di uno schiacciatore. Con cinque centrali sicuramente uno resterà fuori, poi a chi toccherà?

Sempre oggi ma all’Eurosuole Forum invece la Lube svelerà la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25. Alle 18 verrà allestita una conferenza di presentazione dei pacchetti disponibili, l’incontro sarà aperto a giornalisti e tifosi e si terrà nella sala Hospitality del palazzetto, lì dove sono stati presentati Gargiulo e Orduna. La società comunicherà le indicazioni utili per seguire tutte le partite casalinghe dei biancorossi in SuperLega, Coppa Italia e Challenge Cup, verranno divulgati gli orari della biglietteria, gli approfondimenti sul diritto di prelazione per gli abbonati della passata stagione e sulla vendita libera, ma anche le coordinate per gli abbonamenti online e la novità di un’offerta esclusiva molto conveniente. Attesi il vice presidente Albino Massaccesi, il dg Beppe Cormio e dovrebbe esserci anche coach Giampaolo Medei.

Andrea Scoppa