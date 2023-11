Volley: orari e dove vedere le gare di Superlega femminile e maschile

Roma 18 novembre 2023 - Il campionato, anzi, i campionati di Volley più entusiasmanti e di alto livello del mondo tornano in campo nel weekend di pallavolo della Lega di Volley femminile e maschile. Due incontri di sabato e i restanti cinque di domenica è il programma per il fine settimana sportivo della LVF. Una sola sfida domani invece per la SuperLega Maschile, mentre sono confermate cinque partite di domenica anche per i ragazzi del campionato di pallavolo maschile.

Serie A1 Lega Volley Femminile, giornata 8: statistiche, partite e orari di gioco

Ad aprire la giornata di pallavolo femminile sarà la sfida tra Reale Mutua Fenera Chieri '76 e Itas Trentino, match in programma per le 18 di sabato 18 novembre 2023. La formazione ospite va a caccia del secondo successo in campionato nella trasferta in Piemonte, contro una squadra, quella di casa, che invece naviga nelle zone centrali di classifica e va a caccia di punti per restare nel gruppo di vertice e strappare il pass qualificazione per i quarti di finale di Coppa Italia.

Da Chieri ci si sposta a Casalmaggiore, con la Tasportipesanti Casalmaggiore a ospitare il Roma Volley Club nell'anticipo delle 20:30 di sabato, una sfida di centro classifica che però può portare punti pesanti in vista proprio della Coppa Italia, il prossimo trofeo che dovrà assegnarsi. Le capitoline attualmente occupano l'ottavo poto, l'ultimo valido per qualificarsi alla fase finale della competizione, con però un solo punto di margine sulla squadra lombarda, che punta ad effettuare il sorpasso in graduatoria.

Dopo i match del sabato, domenica scenderanno in campo le altre squadre del campionato, con cinque incontri in programma, quattro dei quali con fischio d'inizio alle 17. Il primo è Il Bisonte Firenze contro la Uyba Volley Busto Arsizio in un'altra sfida della fascia nevralgica della classifica della Lega Volley Femminile. Diverse invece le prospettive della seconda sfida in programma domenica 19 novembre alle 17 con le ragazze attualmente al secondo posto del campionato della Igor Gorgonzola Novara, che affrontano in trasferta la Megabox Ond. Savio Vallefoglia in un testacoda in graduatoria. Nelle altre due partite in questa fascia oraria Milano ospita Pinerolo e infine Cuneo ospita la terza forza fin qui della stagione Scandicci. Nel posticipo invece di domenica alle 19:30 invece Bergamo è attesa dall'ardua impresa di fermare le ragazze di Conegliano, fin qui prime e imbattute in stagione.

Sabato 18 novembre 2023, ore 18.00 Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Itas Trentino (diretta Volleyball TV)

Sabato 18 novembre 2023, ore 20.30 Trasportipesanti Casalmaggiore - Roma Volley Club (diretta Volleyball TV e Rai Sport)

Domenica 19 novembre 2023, ore 17.00 Il Bisonte Firenze - Uyba Volley Busto Arsizio (diretta Volleyball TV)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Igor Gorgonzola Novara (diretta Volleyball TV)

Allianz Vero Volley Milano - Wash4green Pinerolo (diretta Volleyball TV)

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Savino Del Bene Scandicci (diretta Volleyball TV)

Domenica 19 novembre 2023, ore 19.30 Volley Bergamo 1991 - Prosecco Doc Imoco Conegliano (diretta Volleyball TV, Sky Sport Arena e NOW tv)

Classifica Prosecco Doc Imoco Conegliano 18, Igor Gorgonzola Novara 18, Savino Del Bene Scandicci 16, Allianz Vero Volley Milano 14, Wash4green Pinerolo 12, Reale Mutua Fenera Chieri '76 11, Il Bisonte Firenze 9, Roma Volley Club 8, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 8, Trasportipesanti Casalmaggiore 7, Uyba Volley Busto Arsizio 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Volley Bergamo 1991 4, Itas Trentino 2.

Serie A1 Lega Pallavolo Serie A, giornata 6: statistiche, partite e orari di gioco

Dopo il turno infrasettimanale, questa sesta giornata di campionato di pallavolo di SuperLega si apre con il derby veneto numero 35 tra Pallavolo Padova e Rana Verona. Diretta televisiva su Rai Sport per l’unico anticipo di sabato 11 novembre, fishcio di inizio alle 18.00, in programma alla Kioene Arena. I padroni di casa della Pallavolo Padova finora hanno avuto la meglio in 13 dei confronti diretti con Rana Verona, che di successi ne ha raccolti 21. In classifica gli scaligeri hanno 7 punti in coabitazione con Modena, tre in più dei patavini che si dividono la piazza con Milano.

La SuperLega scende poi in campo domenica con uno dei big match del campioanto di volley più bello del mondo. Alle ore 16 infatti ci sarà sicuramente un PalaPanini vestito a festa per la sfida di vertice tra la Valsa Group Modena e la Cucine Lube Civitanova, per una sfida che orami è un classico del campionato: si tratta infatti dello scontro diretto numero 107 (61 i successi biancorossi, 45 dei gialli). Separate da una lunghezza in classifica, con i marchigiani a quota 8 e gli emiliani a 7, le due squadre si avvicinano al match dopo essere tornate al successo nel turno infrasettimanale.

Non solo però la sfida di Modena, anche al PalaBarton di Perugia, sfida in programma per domenica alle 17:30 si giocherà una sfida che potrebbe anche portare a cambiamenti al vertice della classifica. I padroni di casa della Sir Susa Vim Perugia infatti affrontano la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Alla vigilia dell’undicesimo faccia a faccia assoluto risalta un dato, i Block Devils perugini hanno sempre battuto i piacentini negli 8 precedenti in Regular Season, mentre sono arrivate una vittoria a testa in Coppa Italia.

Dalle zone nobili della classifica a quelle un po' più burrascose, con la Farmitalia Catania che ospita l'Allianz Milano in una sfida tra decima e undicesima della classe. Sfida inedita nel masismo campionato di volley con fischio d'inizio programmato per domenica alle 18.00. Altra sfida inedita in programma nello stesso orario anche a Cisterna dove i padroni di casa della Cisterna Volley ospiteranno la Gioiella Prisma Taranto, con la formazione pugliese fanalino di coda del campioanto a caccia di punti importanti per allontanarsi dall'ultima piazza, mentre i laziali occupano attualmente l'ottavo posto con cinque punti ottenuti. Ultimo match della terna di incontri delle ore 18 di domenica è la sfida tra l'altra capolista, l'Itas Trentino e la Vero Volley Monza.

Sabato 18 novembre 2023, ore 18.00

Pallavolo Padova – Rana Verona (Diretta Volleyball TV e Rai Sport)

Domenica 19 novembre 2023, ore 16.00

Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova (Diretta Volleyball TV)

Domenica 19 novembre 2023, ore 17.30

Sir Susa Vim Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza (Diretta Volleyball TV e Rai Sport)

Domenica 19 novembre 2023, ore 18.00

Farmitalia Catania – Allianz Milano (Diretta Volleyball TV)

Cisterna Volley – Gioiella Prisma Taranto (Diretta Volleyball TV)

Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza (Diretta Volleyball TV)

Classifica SuperLega Credem Banca

Itas Trentino 13, Sir Susa Vim Perugia 13, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Mint Vero Volley Monza 12, Cucine Lube Civitanova 8, Valsa Group Modena 7, Rana Verona 7, Cisterna Volley 5, Pallavolo Padova 4, Allianz Milano 4, Farmitalia Catania 3, Gioiella Prisma Taranto 2.

