Pagelle. Gara impressionante di Nikolov. Zaytsev, una prova da applausi

Chinenyeze 6,5: comincia l’incontro piazzando un muro, ne farà due alla fine, però ne prenderà altrettanti. Il centrale torna in sestetto dopo un problemino fisico e gioca una partita discreta, per Babar 6 punti col 57%.

Zaytsev 7+: se il baby di reparto Nikolov non avesse prodotto una prova stellare, lo "zar" sarebbe stato Mvp bagnando in modo eccellente il rientro tra i titolari. Non aveva nemmeno iniziato bene, beccandosi due ace sui servizi velenosi di un Gardini poi scomparso, ma pian piano Ivan è salito di colpi e qualità sia in ricezione che in attacco. Finisce con 15 punti, 2 ace, il 53% offensivo e 3 muri, top del team.

Lagumdzija 6-: sufficienza stiracchiata per il bomber. L’opposto ha sparato un po’ a salve, concludendo con un brutto 3/10 il terzo set e archiviando questi numeri: 8/22, nessun ace e solamente 9 punti. Non gli accadeva dal match contro Trento di finire sotto la doppia cifra realizzativa.

Nikolov 7,5: Mvp e mattatore. Statistiche impressionanti per il 2003 che piazza una partita da 17 punti con uno strepitoso 61% ed aggiunge pure 2 ace, uno importante perché quando Padova prova a rendersi insidiosa nel terzo parziale. Molto bene anche in ricezione stavolta.

De Cecco 6,5: il regista fa il suo senza particolari sbavature, orchestrando l’attacco in modo assai democratico visto che Zaytsev avrà 19 palloni, Lagumdzija 22 e Nikolov 23.

Anzani 6,5: due punti meno dell’omologo Chinenyeze, ne fa 4 con ¾ dal campo. Validissima la sua battuta float, serve infatti più di qualunque compagno, ben 16 volte.

Balaso 6: Epifania senza dover sudare troppo per il libero che riceve solo 11 volte, comunque in difesa è sempre impeccabile.

Bottolo e Diamantini ng: unici cambi effettuati da Blengini, lo schiacciatore entra due volte per turni in battuta, il centrale solo nel terzo set per un giro a muro.

Andrea Scoppa