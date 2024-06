Pallavolo maschile A2: "Macerata è casa mia"

"La mia conferma è un nuovo attestato di fiducia della società Volley Banca Macerata". Il centrale Gabriele Sanfilippo sarà così a disposizione del confermato coach Maurizio Castellano nel campionato di A2 di volley maschile, si aprirà quindi un altro capitolo dopo la promozione conseguita poco tempo fa. "Nei primi anni – ricorda il giocatore – ho accusato problemi fisici che non mi hanno messo nelle condizioni di fare bene, finalmente nella stagione passata è andato tutto liscio e colgo l’occasione per ringraziare il preparatore atletico Gianluca Paolorosso e il tecnico". Dal 2020 Sanfilippo gioca a Macerata in un ambiente che oramai conosce alla perfezione. "Qui mi sento a casa, mi trovo bene e si è instaurata una bella amicizia con il mondo biancorosso". Per il giocatore sarà la prima esperienza in A2. "Non vedo l’ora di affrontare la nuova categoria, so che è stato costruito un gruppo di qualità e ci saranno giocatori che conoscono bene la A2 e saranno di grande aiuto. Poi avremo anche diversi giovani di prospettiva, garantiranno stimoli sempre nuovi e saranno una risorsa nella stagione". Ed ecco la fotografia scattata dal dg Italo Vullo su Sanfilippo. "È un atleta di grande carattere. Ha dimostrato che con il lavoro e il sacrificio si possono raggiungere obiettivi importanti, superare gli infortuni e tornare anche più forti. Sono certo che Sanfilippo abbia ancora margini di miglioramento e in questa stagione potrà dare tanto alla squadra".