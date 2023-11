Palmares da arricchire. Un trofeo che manca a coach Blengini

Coach Gianlorenzo Blengini vanta molti trofei nel palmares, ma la Supercoppa è l’unico titolo nazionale (a parte c’è la Champions) che gli manca. A un anno dalla finale persa in Sardegna al tie-break con Perugia, il tecnico ci riprova nel suo Piemonte. "Il primo trofeo stagionale è alle porte, ci sono quattro squadre attrezzate che ambiscono a centrare l’obiettivo. Siamo all’inizio e questa kermesse non indicherà i valori assoluti o il potenziale delle singole squadre nell’annata, si tratta di un torneo stimolante ed è bello esserci perché altre rivali di valore non si sono qualificate. Ciò ci dà la misura di quanto di buono realizzato l’anno scorso per staccare il pass. La possibilità di vincere un trofeo aggiunge interesse".

an. sc.