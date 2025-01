Parla balaso. "Sarà fondamentale l’approccio al match»

Padroni di casa sempre vittoriosi tra le mura amiche, ospiti sempre vincenti fuori: chi festeggerà? Come reagirà la giovane Lube al cospetto della più forte e come reagirà (in Champions ha vinto) la Sir al primo ko? Hanno parlato i due liberi. Capitan Balaso: "Alla vigilia di partite come quella con Perugia le motivazioni sono forti e non ci sono tante cose da dire alla squadra, mentre c’è molto da dimostrare in campo. Pur sapendo che i perugini hanno le capacità per reagire a qualsiasi situazione di svantaggio, resto dell’idea che per noi sarà fondamentale l’approccio, dovremo essere aggressivi fin dall’inizio". Le parole di Colaci: "Sarà una di quelle partire stimolanti in un campo molto molto caldo e a me questo piace particolarmente. Sarà anche un bel banco di prova in vista dell’imminente Final Four. La Lube in casa è imbattuta e ha sconfitto tutte le big. Ha anche una panchina molto lunga e cercherà di arrivare in fondo sia in coppa sia in campionato".

an.sc.