Parla Blengini. "Ci attende una gara ricca di insidie, ma occorre rialzarsi»

Coach Blengini presenta così la prima uscita post eliminazione dalla Coppa Italia: "La partita contro Padova ha una valenza molto importante ed è fondamentale che i ragazzi riescano a fare un reset per rialzarsi con il giusto piglio dopo l’eliminazione dolorosissima. A Monza la gara ci è sfuggita di mano emotivamente nel 2° set dopo aver vinto da guerrieri il primo. Questo è il più grande rammarico e non deve ripetersi. Sarebbe un guaio scendere in campo con ferite ancora aperte. L’obiettivo è incamerare il maggior numero possibile di punti in chiave playoff. Padova è una squadra che ha messo in difficoltà molte rivali e vanta atleti, come i nostri due ex, che possono crearci problemi". Il pensiero del collega Cuttini: "Dopo il match con Trento e quello con Piacenza, ci prepariamo ora ad affrontare Civitanova. Sapevamo che questa fase del campionato ci avrebbe posto di fronte ad un trittico di incontri importanti".