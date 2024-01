PARLA LO ZAR. Zaytsev: "Domenica voglio abbracciare. Giuliani e batterlo»

È partita la volata che condurrà domenica al "superclassico" del volley: Civitanova contro Modena. Una sfida che giunge al confronto numero 108 e che stavolta non vale per l’altissima classifica, ma resta sempre affascinante. Tanto più ora che gli emiliani hanno ampliato la batteria di ex, aggiungendoci il nuovo coach. Lunedì è stato presentato Alberto Giuliani, allenatore di San Severino e artefice degli scudetti biancorossi 2012 e 2014. Ieri durante il rotocalco "7x4" di Radio Arancia, emittente partner della Lube, Ivan Zaytsev ha parlato pure della sfida a Giuliani: "La Lube è alle prese con una mini-preparazione per la parte finale del campionato. Siamo ancora un cantiere aperto e lavoriamo per realizzare la squadra che vogliamo essere. Forse conterà molto rimboccarsi le maniche, ma anche scendere in campo con il sorriso e con la gioia di giocare, lo stesso entusiasmo che avevamo da ragazzini. I nostri alti e bassi nei singoli match? Per me è una problematica mentale che possiamo superare. È un mio compito dare l’esempio ai più giovani e instradarli affinché abbiano il giusto approccio. Noi vecchietti dobbiamo essere i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via in palestra. Il focus ora è sulla sfida interna con Modena. Tra gli ex della partita c’è anche il mio ex allenatore e ora amico Alberto Giuliani. Sono rimasto in contatto con lui dai tempi della mia prima esperienza alla Lube e sono contento che stia per affrontare una nuova tappa professionale importante, seppur difficile visto il compito di risollevare un team che sta attraversando un periodo delicato. Sarà bello rivedere Alberto all’Eurosuole Forum, riabbracciarlo, sfidare il suo organico e, possibilmente, batterlo".

Andrea Scoppa