PArla Podrascanin. "Oggi ci attende una battaglia»

Dei quattro ex, Podrascanin è il più atteso, nonché l’unico che ha fatto il trasferimento "diretto". Il centrale serbo-italiano ha parlato così alla vigilia: "Per me è una gara speciale, visto che ho vissuto belle esperienze nei quattro anni di militanza a Trento e ho vinto trofei di rilievo. Trento è una delle due squadre attualmente più forti in Europa e conosco bene il metodo di lavoro di Fabio Soli, sarà una battaglia sportiva dura anche se loro non avranno Kozamernik, un ragazzo d’oro a cui auguro di tornare in campo presto e più forte di prima! Venendo a noi, in questo gruppo c’è grande armonia ed è una situazione ideale per costruire una squadra di valore: il rispetto e l’educazione che i più giovani stanno mostrando qui a Civitanova verso noi veterani incentivano la nostra voglia di metterci a disposizione. Alla Lube siamo tutti molto legati e solidali tra noi, ci sosteniamo a vicenda. Per esempio, sono dispiaciuto che un giovane di grande talento come Davi Tenorio sia un po’ chiuso dalla presenza di compagni di reparto con tanta SuperLega alle spalle". an. sc.