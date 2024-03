Perrine, la pallavolo nel sangue. Dicey si unisce all’universo Brera Holdings

Dicey Perrine, professionista con una notevole carriera in leadership, vendite e sport, si unisce a Brera Holdings in un momento cruciale. Con la sua vasta esperienza nello sviluppo e nella guida di grandi team in vari settori, Dicey Perrine ha come obiettivo la realizzazione di una significativa crescita e successo per Brera Holdings nel mercato statunitense.

Brera Holdings ha recentemente fatto notizia per il suo investimento nel volley professionistico internazionale femminile proprio con UYBA Volley Busto Arsizio, riconoscendo la crescente popolarità e il potenziale dello sport.

L’impegno dell’azienda nel sostenere e promuovere il volley femminile si allinea perfettamente con il background e la passione per lo sport di Dicey Perrine. La nuova HOO Brera negli States è stata membro della squadra di Volley Femminile dell’UCLA, dove è stata giocatrice titolare per tutti e quattro gli anni, capitana della squadra nel 2009 e 2010, vincendo numerosi premi inclusi l’Mvp nel 2010 e la miglior “nuova arrivata” nel 2007.

Le intuizioni e l’esperienza di Perrine saranno inestimabili mentre Brera Holdings continua a espandere la sua presenza nella comunità del volley e non solo. "Siamo entusiasti di avere Dicey nel nostro team come capo delle operazioni negli Stati Uniti", ha dichiarato il Ceo di Brera Holdings, Pierre Galoppi. "La sua combinazione di capacità di leadership, competenza sportiva e acume commerciale la rende la candidata ideale per guidare la nostra espansione negli Stati Uniti. Con Dicey alla guida, siamo fiduciosi nelle nostre capacità di successo e di avere un impatto duraturo nel mondo dello sport e non solo"

"Sono davvero emozionata ed entusiasta di unirmi a questa incredibile società come responsabile delle operazioni statunitensi per Brera Holdings - le prime parole di Perrine -. Pallavolo vuol dire grande passione: è stata una parte fondamentale della mia vita da quando avevo 11 anni. Sono molto entusiasta di lavorare con questo talentuoso gruppo di atleti e professionisti, al lavoro verso un obiettivo comune. Sarà un perfetto equilibrio tra duro lavoro e divertimento, tutto con grande passione, la stessa che mi ha insegnato il volley".

Presto Dicey verrà in Italia: "Non vedo l’ora, succederà molto presto. Sono una grande fan della UYBA e del campionato italiano da molto tempo. È un privilegio entrare a far parte di questo incredibile team. Sarà il primo di tanti appuntamenti: ho intenzione di fare molti viaggi ogni anno".

Giuliana Lorenzo