Pistola alla Megabox:: "Ci serve più cinismo"

Si poteva vincere. La Megabox torna da Firenze con un punto dopo una battaglia durata quasi tre ore. La prima partita della stagione delle tigri si conclude al tie-break contro un Bisonte non invincibile. "C’è molto rammarico, abbiamo buttato via due punti e ci siamo fatti sfuggire una vittoria che era alla nostra portata – dice coach Andrea Pistola –. Nel primo set avevamo l’occasione di chiudere e abbiamo pagato un po’ di ingenuità e mancanza di decisione. Nel secondo e nel terzo set abbiamo giocato bene, abbiamo cominciato il quarto sulla falsariga dei due precedenti e poi siamo calati nell’intensità e nell’attenzione e li abbiamo fatti rientrare in partita. In ogni caso, eravamo riusciti a tornare sotto, abbiamo avuto anche un match-point e poi siamo di nuovo calati. Nel tie-break siamo stati poco aggressivi e coraggiosi nel fare le cose: potevamo fare di più sotto l’aspetto mentale. Questi black-out da un lato ci stanno perché il gruppo è nuovo e si sta conoscendo pian piano, ma in ogni caso siamo una squadra di gente esperta, e dalle ragazze voglio più cattiveria. In certi momenti ci sono mancati cinismo e lucidità".

Interviene anche la capitana Sonia Candi: "Resta un po’ di amaro in bocca perché nei set che abbiamo perso siamo stati avanti anche di diversi punti, poi dei black-out importanti ci hanno fatto sfuggire la vittoria". Domenica alle 17 si va a Perugia.

