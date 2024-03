Playoff quinto posto. Fissate le date per le estromesse dalla corsa scudetto

Sono già quattro le squadre che dovranno disputare i playoff 5° posto, competizione parallela a quella che mette in palio lo Scudetto e che la Lega Pallavolo ha introdotto per decretare chi parteciperà alla Challenge Cup. La Lube "fortunatamente" non li ha mai disputati e speriamo non debba giocarli nemmeno stavolta, intanto oltre a Cisterna e Padova ci sono finite dentro Modena e Verona. Saranno 6 alla fine, vi si aggiungeranno appunto le estromesse delle altre due serie in svolgimento, tra Milano e Piacenza (1-2 al momento) e Monza-Civitanova (2-1). Daranno vita a un girone all’italiana di sola andata, in pratica 5 partite a testa. Le 4 migliori disputeranno semifinale e finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. Tutto inizierà e terminerà ad aprile. Via al girone con turni l’1, 7, 10, 13 o 14 e 17, quindi semifinali e finali il 22 e 26.

