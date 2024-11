Plotnytskyi non si fida della Lube: "Team giovane, ma talentuoso"

di Andrea Scoppa

Balaso lo ha indicato come l’uomo più pericoloso tra i temibili battitori di Perugia e del resto uno che fa 48 punti nelle ultime due gare, conditi da 10 ace, non può non spaventare. Lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi è sempre stato un martello insidioso da quando nel 2017 è venuto in Italia, prima con Monza e poi dal 2029 con la Sir. Mancino capace di alternare servizi potenti a traiettorie ad effetto, è intervenuto al Carlino anticipando la sfida che andrà in scena domenica alle 20.30 al PalaBarton.

Plotnytskyi, è tornato dopo un problema fisico che le ha fatto saltare finale di Supercoppa e le primissime gare di campionato. Domenica ha trascinato Perugia con 28 punti a Trento (record con la maglia): vuol far capire a Lorenzetti che il posto da titolare è suo?

"Abbiamo lavorato bene con lo staff medico – risponde l’ucraino 27enne che ama pescare –, il problema non era grave ma comunque era fastidioso, sul posto da titolare tanto decide il coach (ride)".

Lorenzetti è la persona che serviva alla Sir..

"È un grande allenatore".

Senza Leon sembra che siete più completi, il cubano è un grande attaccante ma in difesa non si sacrificava tanto...

"Wilfredo è un giocatore incredibile, ora magari siamo tutti schiacciatori più o meno sullo stesso livello e con caratteristiche simili".

Dopo aver vinto lo scudetto e il Mondiale per club, sognate la Champions?

"A Perugia lo sognano da prima che arrivassi io, forse è l’obiettivo principale ma non possiamo focalizzarci solo sulla coppa".

Per il bis in campionato, cosa che non accade dal 2021 con la Lube, il principale avversario è Trento?

"Dirlo ora non ha senso perché i playoff hanno storia a sé e l’abbiamo visto l’anno scorso con Monza. Comunque lo scudetto 2024 è nostro, non dobbiamo difenderlo perchè nessuno può togliercelo, semmai dobbiamo pensare a ricominciare da capo".

La sfida con Civitanova anni fa decretava i campioni d’Italia, ora che la Lube ha intrapreso un progetto incentrato sui giovani, è ancora un big match?

"Senz’altro. In Italia puoi perdere anche contro l’ultima in classifica figurarsi se non è una partita difficile contro la Lube. È vero che ha giocatori giovani, ma è anche vero che sono bravi".

Chi in particolare le piace?

"Nikolov, è molto forte e potentissimo. Il suo ritorno in campo è importante per la Lube".

Balaso ha detto che bisognerà stare attenti sul suo servizio..

"Fabio è bravo nel mettere pressione sugli altri, prima vediamo se sarò titolare e poi deciderò come battere e su chi".

Avete vinto a Trento senza Giannelli alle prese con un risentimento addominale. Cosa servirà per battere Civitanova?

"La pallavolo è uno sport di squadra e per vincere devi appunto giocare di squadra".