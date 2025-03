Podrascanin. "Nel nostro palas saranno in difficoltà»

Assieme a Orduna è l’unico giocatore biancorosso a vantare già nel suo palmares una Challenge Cup. Il regista l’ha vinta a Ravenna nel 2018, Podrascanin era proprio nella rosa della Lube del 2011 (e segnò 19 punti contro l’Izmir). Il centrale ha parlato così alla vigilia: "Domenica, nel momento più delicato della stagione, è arrivata una vittoria stupenda a Milano. Un successo fortemente voluto dal gruppo, una reazione che, oltre a riaprire la serie dei playoff, ci ha dato tanta energia positiva e la giusta grinta per la finale di ritorno in Challenge Cup. Dobbiamo riproporre la stessa cattiveria agonistica mostrata a Milano, bisogna ringhiare ancor prima dell’inizio della sfida. Il Lublin è un valido collettivo, ma in casa ha sfornato una gara perfetta e siamo convinti che nel nostro palazzetto riusciremo a metterli in difficoltà. Invito tutti i tifosi a riempire di rosso l’Eurosuole Forum perché non capita tutti i giorni di giocare una finale europea, soprattutto di farlo sul proprio campo".

an. sc.