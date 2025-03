Pool Promozione A2 femminile. "Le ragazze della Cbf Balducci sono consapevoli della loro forza»

"I primi due set sono stati giocati dalla Cbf Balducci in modo spettacolare, mi è piaciuta la risposta delle ragazze nel quarto set dopo avere perso quello precedente". Così Maurizio Storani, diesse della società maceratese, sul successo 3-1 contro l’Itas Trentino nella prima giornata di ritorno della Pool Promozione dell’A2 di volley femminile. "La stessa situazione – ricorda – era successa domenica scorsa quando abbiamo perso il terzo set contro Busto Arsizio, ma nel successivo le ragazze sono ripartite come se niente fosse. Ciò significa che stanno bene mentalmente, che hanno acquisito consapevolezza dei propri mezzi e autostima, caratteristiche importanti in questa fase". Non c’è un attimo di tregua perché domenica ci sarà la gara a Melendugno contro un avversario galvanizzato dal netto successo (0-3) a Messina. "Ora – osserva Storani – ci attendono due trasferte insidiose perché dopo Melendugno giocheremo a Padova. Le pugliesi sono in salute come testimonia il successo in Sicilia e le venete costituiscono una formazione che esprime una bella pallavolo. In entrambe le partite dovremo giocare al massimo altrimenti si rischia, del resto siamo in una fase in cui non esistono gare facili per il valore delle compagini e anche chi non ha la possibilità di raggiungere i playoff può esprimersi al meglio non avendo pressione". Il diesse si rivolge alle giocatrici. "Devono rimanere tranquille, convinte dei propri mezzi, di essere forti e di potere arrivare a quel risultato a cui aspiriamo". Storani esamina il percorso della squadra. "È stata finora condotta un’ottima stagione, abbiamo avuto una fase tra novembre e i primi di dicembre in cui non eravamo ancora al top ed ecco la differenza determinata dalle partite con la capolista San Giovanni in Marignano". "Abbiamo affrontato questo nuovo percorso della Pool Promozione sull’onda della fine della Regular Season, cioè – spiega coach Valerio Lionetti – cercando di incamerare più punti possibili. È quello che ci sta dando forza, è quello che dobbiamo continuare a fare fino alla fine".