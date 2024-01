"Pool promozione Serie A2 femminile: Perugia contro Macerata, sfida per la vetta"

PERUGIA – Inizia la seconda fase della serie A2 femminile, parte oggi da Pian di Massiano (ore 17) ed in diretta su Volleyball World Tv la pool promozione con la capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia che sfida la Cbf Balducci Macerata, terza forza della nuova classifica e distante cinque punti dalla vetta. Le padrone dirette dall’allenatore Andrea Giovi stanno dimostrando coi fatti che hanno le carte in regola per puntare all’obiettivo grosso. Tra le umbre una grossa mano la dovrà fornire la centrale Asia Cogliandro a muro, a sentire di più la partita è la palleggiatrice Maria Irene Ricci che è la ex di turno e dice: "Macerata è dotata di grandi altezze e mi aspetto una squadra che farà valere il fondamentale del muro. Noi dobbiamo continuare a spingere come fatto sino ad ora. Questa partita è solo quella iniziale di una fase che sarà lunga. Però, con un’ipotetica vittoria da tre punti, potremmo distanziarle di otto lunghezze e non sarebbe poco". Dall’altra parte della rete la formazione affidata da pochi giorni al tecnico Michele Carancini si presenta con grande concentrazione. Le marchigiane sono tornate sul mercato ingaggiando la centrale tedesca Laura Broekstra, il pericolo principale ad ogni modo resta la schiacciatrice Alessia Fiesoli.

PERUGIA: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (L).

Macerata: Bonelli – Stroppa, Mazzon – Civitico, Fiesoli – Vittorini, Bresciani (L). Arbitri: Maurina Sessolo (TV) ed Alberto Dell’Orso (PE).