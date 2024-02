Pool salvezza. La Millenium guarda lontano. Restare in A2 e poi ricostruire

Inserita suo malgrado nella Pool Salvezza, la Millenium sta portando avanti con il giusto passo la marcia di avvicinamento a quello che è diventato l’obiettivo di questa seconda parte della stagione, raggiungere il prima possibile la certezza di conservare il proprio posto in A2. In questo senso, dopo il successo nel match iniziale con Olbia, la squadra affidata alla guida tecnica di coach Solforati si è confermata nella trasferta in Puglia, aggiungendo alla propria classifica altri tre punti che avvicinano ulteriormente il traguardo desiderato. Un successo importante, ma tutt’altro che scontato. Le giallonere sono riuscite a partire con concentrazione e convinzione e, nonostante una flessione nel terzo set, hanno saputo mettere in cassaforte una vittoria da tre punti che offre ulteriore fiducia nel lavoro da poco iniziato dal quarantatreenne tecnico marchigiano. Un progetto che è solo agli inizi e che presenta già un programma ben preciso, quello di mettere al sicuro la conferma in A2 e lavorare per preparare le basi di una prossima stagione che possa riportare immediatamente le Leonesse a lottare per i primi posti, strizzando l’occhiolino alla A1 come è puntualmente capitato nelle scorse annate. Le prossime gare della Millenium, a cominciare naturalmente dal derby di domenica con Costa Volpino, acquistano un significato particolare, visto che dovranno delineare l’ossatura di un gruppo in grado di tornare tra le protagoniste della A2.

L.M.