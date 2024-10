Powervolley, il derby è tuo. Zaytsev non basta a Monza

VOLLEY SUPERLEGA

Ritorno alla vittoria nel derby per l’Allianz Milano, capace di imporsi 3-1 in casa della Mint Vero Volley Monza. All’Opiquad Arena, nel giorno dell’esordio da brianzolo di Ivan Zaytsev (subito titolare dopo lo stop forzato per regolamento visto l’ingaggio da parte del Consorzio dopo il termine del 17 agosto), si è giocata una partita tirata e divertente, soprattutto nei primi due set, chiusi entrambi ai vantaggi. Gli ospiti si sono presi il primo cavalcando un grande Ferre Reggers (top scorer alla fine dell’incontro con 29 p.) ma poi hanno subito il pareggio dei padroni di casa che anche grazie allo Zar (preso di mira ma puntuale in ricezione). ma soprattutto a un inarrestabile Arthur Szwarc (il migliore dei suoi in attacco con 23 palloni messi a terra) hanno allungato il match. Nel terzo set Zaytsev è andato a riposarsi in panchina, lasciando il posto a un ottimo Luka Marttila ma dall’altra parte Milano si è dimostrata più in forma. Anche Gabriele Di Martino e capitan Thomas Beretta, attivisissimi a muro fino a quel punto, sono calati e i ragazzi allenati da coach Piazza si sono riportati in vantaggio. Decisivo però è stato il quarto set, con Monza che dimostrando grande cuore, con Zaytsev di nuovo in campo, è riuscita a portarsi anche sul 19-15, dando l’impressione di poter davvero meritarsi il tie-break, ma il turno al servizio dell’ex Yacine Louati oltre a qualche zampata dell’intramontabile Matey Kaziyski hanno permesso all’Allianz di portare a casa tre punti importanti per la classifica. Monza, attesa domenica da una delicata trasferta al PalaPanini contro la Valsa. Andrea Gussoni