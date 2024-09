Powervolley in Darsena. Sfilata e abbraccio coi tifosi

Dopo un weekend passato in Toscana, all’insegna del team building, l’Allianz Powervolley Milano è tornata a lavorare in palestra, concedendosi però qualche ora di stacco. I lombardi, che tra meno di 20 giorni scenderanno in campo per la prima di campionato contro la Gioiella Prisma Taranto (in terra pugliese), hanno preso parte all’evento "Darsena Sport". La manifestazione, prevista per giovedì 5 settembre ma spostata per il maltempo, è stata promossa dal Comune di Milano e ha visto la presenza pure dei Diavoli Rosa. E non solo. L’arrivo dei "Power Boys" è stato scenico e accompagnato dalla Canottieri Milano su una delle loro imbarcazioni. L’allenatore, o meglio, il timoniere Roberto Piazza e i suoi ragazzi hanno abbracciato i tifosi e i più curiosi che hanno preso parte al pomeriggio nella zona tra i Navigli e piazza XXIV Maggio. L’area, fino alla fine di ottobre, sarà il fulcro di appuntamenti gratuiti all’insegna dello sport.. I primi a essere protagonisti di un pomeriggio di relax, sono state le squadre giovanili dei Diavoli Powervolley che in queste ultime annate stanno facendo sempre più incetta di titoli e che hanno scambiato qualche passaggio sui campi allestiti per l’occasione. In un secondo momento, è toccato alla formazione di Superlega, chiamata a confermare quanto fatto l’anno scorso, tra semifinali scudetto e Final Four di Coppa Italia.

La squadra ha "sfilato" al completo con la presentazione dei nuovi innesti e la presenza delle conferme. Il club del presidente Lucio Fusaro ha poi sfidato, amichevolmente, le squadre del Csi Milano, sotto lo sguardo vigile del Presidente Achini (nonché vicepresidente Allianz Milano). Eventi a parte, con la presentazione ufficiale che avverrà più avanti, a casa dello sponsor, continua la preparazione della squadra. La compagine lombarda ha già affrontato due allenamenti congiunti con la Gas Sales Bluenergy Piacenza e con la Rana Verona. Domani i meneghini sfideranno, tra le mura amiche dell’Academy la Valsa Group Modena per un altro test match. Coach Piazza, da qualche giorno ha recuperato l’opposto titolare Ferre Reggers che ha da poco terminato gli impegni con la sua Nazionale.