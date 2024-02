Prende forma la Lube del futuro. Chinenyeze prolunga il contratto: "Darò tutto per questa maglia»

Proprio a ridosso della sfida con Piacenza e contro un grande centrale del recente trionfale passato, la Lube ha annunciato il prolungamento di contratto con Barthelemy Chinenyeze. "Babar" come lo chiamano nell’ambiente, era in scadenza e si è legato al club fino al 2027. Si tratta del secondo rinnovo nel giro di una settimana, prima era toccato a Nikolov (2028) ed ora allo spilungone francese. Due operazioni ravvicinate che indicano come la Lube del futuro farà perno su questi due atleti giovani, Chinenyeze infatti è del 1998. Se la scorsa stagione è stato un po’ evanescente, in questa Babar sta mostrando quelle potenzialità che il dg Cormio aveva fiutato nell’estate del 2022 portandolo qui al posto di un gigante come Simon. Qui Chinenyeze ha mostrato grandi progressi in questi mesi, soprattutto al servizio, in più ha confermato le sue enormi doti offensive, uno dei pochi nel ruolo dotato dell’"hang time", la capacità di restare una frazione di secondo come sospeso in aria e decidere poi dove sparare la sassata in base al posizionamento degli avversari. Manca un po’ a muro, ma per il resto è già uno dei centrali più forti della SuperLega e non a caso è stato nominato Mvp del mese di gennaio. Il campione olimpico a Tokyo (votato migliore di tutti nel ruolo), esprime così la sua soddisfazione: "La Lube è sempre stata tra le mie squadre favorite fin da ragazzino, sognavo di farne parte. Sono davvero contento di rimanere e ringrazio tutti, naturalmente anche i tifosi, che spero di trovare sugli spalti numerosi ogni domenica, in casa e in trasferta. Prometto di dare il 200% per far sì che Civitanova competa per i traguardi più prestigiosi".

La presidentessa Simona Sileoni si è espressa così sull’accordo: "Al termine del campionato 2022/23 Chinenyeze mi aveva promesso il massimo impegno per una seconda annata da protagonista, mettendo in campo tutta la sua forza di volontà ed è stato di parola. Babar ora dimostra anche attaccamento alla maglia rinnovando il contratto. Siamo stati felici di proporre un prolungamento fino al 2027. Per lui non parlano solo curriculum e il palmares, ma la sua dedizione quotidiana, la determinazione e il carattere".

L’operazione lascia intendere che in regia si cambierà e si punterà su un italiano, con Porro prima scelta ma quasi blindato e caro, oppure su Boninfante come scommessa giovanissima. Non ci sarebbero problemi col numero di stranieri in campo, Chinenyeze avrebbe il posto fisso e potrebbe essere preso lo schiacciatore straniero da affiancare a Nikolov. È stato bloccato Loeppky, il sogno è Mozic.

Andrea Scoppa