Prestazioni dei giocatori: Bottolo brilla, Lagumdzija e Bisotto convincono

Chinenyeze 6,5: prestazione valida per il centrale, migliore rispetto a quella di gara1 e rispetto all’omologo Podrascanin. Termina con 9 punti, 7/9 in attacco (chiudendo il quarto parziale) e 2 muri.

Boninfante 6,5: nel primo set una infrazione in palleggio, purtroppo proprio mentre c’è il cecchino Plotnytskyi in battuta. Nel terzo, con 2 ace di fila, fa sognare la rimonta. Dall’altra parte Giannelli gioca una gara2 sontuosa ma il baby Mattia comunque non sfigura.

Nikolov 6: in campo per tre parziali, poi Medei lo toglie per le difficoltà sulle battute ospiti. In attacco stava funzionando, tanto da aver fatto 11 punti col 56% (6/8 nell’ottimo secondo set).

Lagumdzija 7-: i numeri sono buoni perché l’opposto sforna 17 punti col 52% e aggiunge 2 muri. Dopo i 5 ace di gara1, ne fa due e sbaglia pochissimo, appena 2 tentativi su 23 battute. Gli diamo il meno perché non butta giù dei palloni pesanti.

Podrascanin 6: finora l’ex non è un fattore nella serie. Fa 4/6 e offre alla causa un muro, però dal quarto set va in panca.

Bottolo 7,5: aveva steccato a Perugia, si rifà. Non a caso suo il primo pallone da attaccare. Si piglia più muri di tutti tra i compagni (4 dei 5), tuttavia conclude con 17 punti come Lagumdzija e un gran 61%. Perfetto nel terzo parziale, 7 punti col 100%. Non solo, è il migliore in ricezione e strappa applausi per un paio di difese irreali.

Bisotto 7+ (foto): il sostituto di Balaso ha sempre l’aria leggera, quasi sorridente. E piace. Addirittura nel 4° set salta sul tavolo dei cronisti per cercare di salvare un pallone impossibile. Stupisce gli stessi compagni con alcune ricezioni su Herrera e Plotnytskyi, anche se poi l’ucraino si vendicherà..

Gargiulo 6,5: dal terzo set e poi titolare, con la battuta manda in crisi un veterano come Colaci. Cinque punti con 2 muri.

Loeppky 6: anche lui entra nel terzo, per Nikolov, poi resta in campo. Soffre in ricezione su Semeniuk facendo poco meglio rispetto ad Alex, in attacco 4/8 e due muri.

Orduna, Poriya, Dirlic ng.

Andrea Scoppa