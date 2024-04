Qualificati per Parigi. Pass Nicolai-Cottafava

La prima coppia azzurra a conquistare il pass per i Giochi di Parigi nel beach volley è quella composta dal veterano Paolo Nicolai e dal giovane Samuele Cottafava. È arrivata ieri l’ufficialità della qualificazione grazie ai recenti risultati del Challenge di Xiamen (Cina), al quale in realtà non hanno partecipato gli azzurri, ma i loro inseguitori nel ranking. Per Samuele Cottafava si tratterà dell’esordio ai Giochi Olimpici, mentre per Paolo Nicolai sarà la quarta rassegna a cinque cerchi dopo Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020. L’atleta di Ortona ha in bacheca una medaglia d’argento conquistata a Copacabana con Daniele Lupo.

Le altre due coppie italiane ancora in piena corsa sono quelle composte da Marta Menegatti e Valentina Gottardi, e Alex Ranghieri e Adrian Carambula, che dovranno sfruttare le prossime occasioni nel Beach Pro Tour.

"Provo un grande orgoglio per quello che siamo riusciti a raggiungere – ha detto Nicolai, a destra nella foto –. Possiamo far bene e dire la nostra". Per Cottafava "esser riusciti a qualificarsi alle Olimpiadi è un’emozione molto forte, un sogno che si realizza".