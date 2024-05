Quarta uscita dalla Lube. Motzo saluta dopo una stagione: "Una parentesi che mi ha arricchito»

Quarta uscita ufficiale in casa Lube, dopo De Cecco, Anzani e Yant, il club saluta Motzo. Un’altra partenza annunciata, stavolta di una riserva e opposto che era stato acquistato dalla società biancorossa giusto la scorsa estate. Origini brasiliane ma sardo e dunque italianissimo, Matheus Motzo è stato perennemente il vice di Lagumdzija, mai una volta schierato titolare da coach Blengini e invece avrebbe meritato questa opportunità. Arrivato a Civitanova come uno dei cannonieri più prolifici della A2, il 24enne si è comunque fatto apprezzare per la battuta spesso velenosa, capace di piazzare ace pur entrando a freddo. Inoltre sui social e nel riscaldamento pre-gara ha impressionato i tifosi per le sue eccezionali doti in elevazione (3,62 in un video). Tornerà in A2 per giocare di più, ieri è stato subito annunciato dalla Virtus Aversa. "Per me – ha detto – si chiude una parentesi breve ma intensa e formativa, c’è il rammarico per una Supercoppa sfumata a pochi metri dal traguardo e per non aver portato a casa titoli, ma in Champions League ci siamo fatti valere approdando tra le quattro migliori squadre d’Europa. Sono contento di aver condiviso quest’annata con grandi giocatori e grandi uomini competendo in SuperLega e oltre i confini nazionali. Ne esco arricchito dal punto di vista tecnico e caratteriale. Quello che ora conta per me è avere più campo, mi concentrerò sull’esigenza di giocare con continuità. Ci tengo a ringraziare la Lube e i tifosi biancorossi. I supporter ci sono sempre stati, anche quando attraversavamo un periodo di incertezze. L’empatia e la disponibilità delle persone di Civitanova mi hanno fatto sentire a casa".

Il suo posto nel gruppo che verrà affidato a Giampaolo Medei, verrà preso da Dirlic, atleta col fisico dell’opposto moderno (mentre Motzo era quasi atipico con i suoi 192 centimetri), insomma la Lube si tutelerà nel ruolo e il titolare Lagumdzija dovrà far bene, altrimenti la concorrenza potrebbe togliergli il posto.

Ci risulta peraltro che settimane fa una grande ex come Sokolov si sia proposto alla Lube, ma che il club civitanovese abbia gentilmente detto di no. Non tanto per una questione economica, quanto per non sconfessare il nuovo progetto incentrato su giocatori giovani.

A proposito di "baby", la decisione di rinviare l’operazione all’ernia discale pare sia stata soprattutto del bulgaro Nikolov. Lo schiacciatore avrebbe imposto la sua volontà dopo i vari consulti e speriamo proprio che l’intervento sia scongiurato e non rimandato, altrimenti immaginiamo l’irritazione della dirigenza.

Andrea Scoppa