Quarti di finale scudetto: in campo anche BERGAMO. Numia per il bis, Busto non può fallire

Domenica da dentro o fuori in serie A1, con le tre squadre lombarde impegate in gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Ad aprire le danze sarà alle 15.30 l’Eurotek Uyba Busto Arsizio che ospiterà la Savino Del Bene Scandicci, sapendo di non poter più sbagliare. Le toscane, qualificatesi per la Final Four di Champions League, sono le favorite ma in regular season, all’andata, finirono ko in casa delle Farfalle. Match point anche per la Numia Vero Volley Milano in campo a Pesaro alle 16.30 con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, con l’obiettivo di bissare il successo dello scorso weekend e volare in semifinale.

Discorso a parte merita la gara tra Bergamo e Prosecco Doc Imoco Conegliano: la squadra orobica ospiterà alle 17 le regine di tutto nell’avveniristica ChorusLife Arena e, per l’inaugurazione del nuovo palazzetto, è stata annunciata la presenza di vecchie glorie dell’allora Foppapedretti, da Francesca Piccinini a Maurizia Cacciatori.

Andrea Gussoni