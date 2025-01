Qui CIvitanova. Boninfante: "Subito dovremo contrastare la loro aggressività»

In casa Lube alla vigilia è intervenuto il regista, classe 2004, Mattia Boninfante (foto). "Siamo arrivati a un grande appuntamento, sono giorni importanti per il club e la squadra. Il Mondiale ci ha mostrato l’approccio dell’Itas alle gare da dentro o fuori, quindi dovremo contrastare la loro aggressività dall’inizio. Si giocherà in campo neutro e partiremo alla pari, è in corso una maturazione importante nel nostro gruppo e la due giorni sarà un bel banco di prova. Per me è un onore andare a Bologna con una maglia che mi sta dando tanto, questi sono i palcoscenici più belli dove vestire la casacca biancorossa. La vittoria con Perugia in campionato ci ha dato una bella spinta, dobbiamo cavalcare l’onda". La Final Four rinnoverà il gemellaggio tra Maraia Gialloblu e Lube nel Cuore, i gruppi organizzati del tifo di Verona e Civitanova. I rispettivi direttivi hanno deciso di supportarsi a vicenda nelle semifinali odierne. Il 102° match tra Lube e Itas Trentino è il remake della semifinale iridata vinta dai dolomitici al Mondiale per Club a dicembre. Un faccia a faccia già visto 5 volte negli ultimi 12 mesi, in tre manifestazioni diverse perché oltre al 3-1 di campionato vanno ricordati pure l’andata e ritorno in semifinale dell’ultima Champions League poi messa in bacheca da Trento. Viene riproposta una sfida disputata 8 volte in Coppa Italia. Nel 2017, a Bologna, valse il trofeo e la Lube lo alzò imponendosi 3-1.

an. sc.