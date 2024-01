Rinnovi. Sbertoli, Michieletto e Lavia restano a Trento

A proposito di rinnovi, ieri gran tripletta in casa dei campioni d’Italia. Un tris tutto azzurro perché Trentino Volley continuerà ad usufruire della classe di Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Riccardo Sbertoli. La società di via Trener ha siglato nelle ultime ore i rinnovi contrattuali pluriennali dei tre giocatori: Lavia vestirà la maglia gialloblù sino al 2026, mentre l’accordo con Michieletto e Sbertoli sarà valido sino al 2027. Nessuno di loro era considerato in uscita o vicino ad altri club, ma ad esempio alla Lube avrebbe fatto assai comodo uno schiacciatore italiano e se Michieletto, enfant du pay, era considerato irraggiungibile, su Lavia magari sotto sotto c’era chi nutriva qualche speranzuccia.